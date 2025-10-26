< sekcia Šport
Hübers utrpel poranenie kolena, Kolínu bude chýbať niekoľko mesiacov
Na ihrisku dostal ošetrenie, následne zo štadióna putoval do nemocnice, kde v nedeľu absolvoval magnetickú rezonanciu.
Autor TASR
Kolín 26. októbra (TASR) - Nemecký futbalista Timo Hübers utrpel vážne zranenie kolena a v pondelok podstúpi operáciu. Informoval o tom jeho klub 1. FC Kolín. Presná informácia o dĺžke absencie nie je známa, mimo hry by mal byť niekoľko mesiacov.
Dvadsaťdeväťročný obranca Hübers sa zranil v závere sobotného zápasu na pôde Borussie Dortmund (0:1) po zrážke so Serhouom Guirassym. Na ihrisku dostal ošetrenie, následne ho odniesli na nosidlách a zo štadióna putoval do kolínskej nemocnice, kde v nedeľu absolvoval magnetickú rezonanciu.
„Bolo hneď jasné, že to pre Tima neveští nič dobré. Táto diagnóza nás všetkých veľmi zasiahla, najmä jeho samotného,“ citovala športového riaditeľa Thomasa Kesslera agentúra DPA. „Už dvakrát sa dokázal vrátiť na ihrisko po vážnych zraneniach v mladom veku a sme si istí, že to zvládne aj tento raz,“ dodal s odkazom na pretrhnutia skrížených väzov v oboch kolenách.
Dvadsaťdeväťročný obranca Hübers sa zranil v závere sobotného zápasu na pôde Borussie Dortmund (0:1) po zrážke so Serhouom Guirassym. Na ihrisku dostal ošetrenie, následne ho odniesli na nosidlách a zo štadióna putoval do kolínskej nemocnice, kde v nedeľu absolvoval magnetickú rezonanciu.
„Bolo hneď jasné, že to pre Tima neveští nič dobré. Táto diagnóza nás všetkých veľmi zasiahla, najmä jeho samotného,“ citovala športového riaditeľa Thomasa Kesslera agentúra DPA. „Už dvakrát sa dokázal vrátiť na ihrisko po vážnych zraneniach v mladom veku a sme si istí, že to zvládne aj tento raz,“ dodal s odkazom na pretrhnutia skrížených väzov v oboch kolenách.