Hubočan potvrdil, že za reprezentáciu už nenastúpi

Bratislava 15. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Tomáš Hubočan potvrdil, že si už neoblečie reprezentačný dres. Či bude pokračovať v aktívnej kariére aj po skončení sezóny, ešte nevie, no uprednostní záujmy rodiny.



Tridsaťšesťročný obranca Omonie Nikózia už raz koniec kariéry v národnom tíme oznámil, no pred rokom sa nechal presvedčiť na návrat. Naposledy absolvoval reprezentačný blok v októbri. Hubočan prezradil, že žiadnu oficiálnu rozlúčku už neplánuje. "Pred zápasom s Paraguajom pred dvoma rokmi poďakovali mne, Martinovi Škrtelovi i Adamovi Nemcovi. Ďalšiu rozlúčku netreba. Trénerovi Štefanovi Tarkovičovi ďakujem, že v novembri pri reprezentačnom bloku pochopil moju situáciu a tiež za všetky spoločné roky," povedal Hubočan v rozhovore pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



Bývalý hráč Zenitu Petrohrad, Dinama Moskva či Olympique Marseille má zmluvu na Cypre do konca sezóny. "Dovtedy je ešte šesť mesiacov, udiať sa môže kadečo. Úprimne neviem, aký krok spravím potom. Viem, že bude prospešný pre moju rodinu," dodal Hubočan.