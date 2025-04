Hudáček a Hrehorčák pokračujú v Třinci, klub veľké zmeny nesľubuje

Třinec 30. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti Libor Hudáček a Patrik Hrehorčák budú aj v ďalšej sezóne obliekať dres českého tímu HC Oceláři Třinec. Obaja so svojím súčasným zamestnávateľom predĺžili kontrakt. Pre klubový web to v stredu potvrdil športový riaditeľ Jan Peterek.



Mužstvo, v ktorom tento rok pôsobilo až deväť slovenských legionárov, nestačilo vo štvrťfinále českej extraligy na víťaza základnej časti Spartu Praha. Hegemónia Třinca sa tak skončila po piatich majstrovských tituloch v rade, trofej si napokon vybojovali hráči Brna. Peterek si uvedomuje, že fanúšikovia si žiadajú vykonať zmeny v kádri, no k veľkým posunom vraj nedôjde. „Žiadna dramatická čistka sa konať nebude, a to úplne zámerne. Veríme hráčom, ktorí nám už niekoľkokrát dali dôvod na obrovskú radosť, napísali neuveriteľné príbehy a zároveň ukázali, čo pre nich znamená hrať za Oceliarov,“ uviedol 53-ročný funkcionár.



Spomedzi slovenských mien je dosiaľ spečatená budúcnosť troch. Káder opustil Tomáš Marcinko, ktorý posilnil HC Slovan Bratislava a svoje zmluvy predĺžili Hudáček s Hrehorčákom. „Zároveň chceme fanúšikom potvrdiť aj predĺženie zmlúv pri niekoľkých kľúčových menách, pri ktorých sa špekulovalo o možnom odchode – Libor Hudáček aj Daniel Kurovský zostávajú v Třinci. Nové kontrakty podpísali napríklad aj Marian Adámek, Patrik Hrehorčák a Ondřej Kacetl, ktorí sa zapojili do prípravy národných tímov na majstrovstvách sveta,“ pokračoval Peterek.



Z mužstva okrem Marcinka odišla dvojica Michal Teplý, Justin Addamo. Jedinou posilou je zatiaľ útočník Michal Kovařčík, ktorý pôsobil vo fínskom Oulun Kärpät. Pozitívnou správou je aj zotrvanie 19-ročného Petra Sikoru, ktorého vlani draftoval Washington Capitals. V Třinci chce pokračovať v hokejovom rozvoji. „Posledné informácie z Washingtonu sú také, že sa zúčastní na ich predsezónnom kempe, ale ročník by mal stráviť u nás. My sami pre to urobíme maximum. Siki už ukázal, že je veľmi platným členom nášho tímu a tešíme sa na jeho ďalší progres,“ dodal Peterek a avizoval, že v novej sezóne dostane príležitosť viacero mladých hráčov.



Tím však ešte nie je kompletne hotový. „Sme si samozrejme vedomí toho, že čas nezastavíme. Generačná obmena raz príde. V tejto chvíli však cítime, že máme tím, ktorý je odhodlaný vrátiť sa späť medzi elitu a napraviť minuloročné výsledky. Motivácia hráčov je extrémna, a práve to chceme maximálne využiť. Nechcem sľubovať titul, to sme nikdy nerobili. Získať ho v extralige je extrémne ťažké, hoci len raz. Ale chcem jasne povedať, že máme hráčov, ktorí vedia, čo znamená hrať za Oceliarov, a ktorí pôjdu do sezóny s cieľom ukázať, že Třinec zostáva hokejovou silou,“ uzavrel Peterek.