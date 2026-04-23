Hudáček a Roman prispeli vo 4. finále gólmi k triumfu Třinca
Ďalší slovenský útočník Marko Daňo si v drese Třinca pripísal na konto dve asistencie.
Autor TASR
Třinec 23. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti Libor Hudáček a Miloš Roman prispeli vo štvrtom finálovom zápase play off českej extraligy gólmi k triumfu Třinca nad Pardubicami 4:2. Oceliari vyrovnali stav série na 2:2.
Ďalší slovenský útočník Marko Daňo si v drese Třinca pripísal na konto dve asistencie. Na poslednom góle domácich do prázdnej bránky sa prihrávkou podieľal aj obranca Martin Marinčin. Piaty finálový duel je na programe v nedeľu 26. apríla na ľade Pardubíc, víťaza základnej časti.
Ďalší slovenský útočník Marko Daňo si v drese Třinca pripísal na konto dve asistencie. Na poslednom góle domácich do prázdnej bránky sa prihrávkou podieľal aj obranca Martin Marinčin. Piaty finálový duel je na programe v nedeľu 26. apríla na ľade Pardubíc, víťaza základnej časti.
finále play off českej extraligy - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:
HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Góly: 2. Flynn, 3. HUDÁČEK (DAŇO), 37. Musil, 60. ROMAN (DAŇO, MARINČIN) – 9. Sedlák, 10. Červenka
/stav série: 2:2/
HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Góly: 2. Flynn, 3. HUDÁČEK (DAŇO), 37. Musil, 60. ROMAN (DAŇO, MARINČIN) – 9. Sedlák, 10. Červenka
/stav série: 2:2/