Štvrtok 23. apríl 2026
Hudáček a Roman prispeli vo 4. finále gólmi k triumfu Třinca

.
Na snímke slovenský hokejista Libor Hudáček. Foto: TASR Martin Baumann

Autor TASR
Třinec 23. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti Libor Hudáček a Miloš Roman prispeli vo štvrtom finálovom zápase play off českej extraligy gólmi k triumfu Třinca nad Pardubicami 4:2. Oceliari vyrovnali stav série na 2:2.

Ďalší slovenský útočník Marko Daňo si v drese Třinca pripísal na konto dve asistencie. Na poslednom góle domácich do prázdnej bránky sa prihrávkou podieľal aj obranca Martin Marinčin. Piaty finálový duel je na programe v nedeľu 26. apríla na ľade Pardubíc, víťaza základnej časti.



finále play off českej extraligy - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Góly: 2. Flynn, 3. HUDÁČEK (DAŇO), 37. Musil, 60. ROMAN (DAŇO, MARINČIN) – 9. Sedlák, 10. Červenka

/stav série: 2:2/
.

Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle