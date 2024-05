Hudáček bol s 10 bodmi najproduktívnejší Slovák na MS 2024

Štatistiky Slovákov na MS 2024 v Prahe a Ostrave:



útočníci:



Libor Hudáček 8 5 5 10 0 +5 18



Juraj Slafkovský 8 0 8 8 8 +1 30



Martin Pospíšil 7 3 4 7 6 +5 13



Miloš Kelemen 8 3 2 5 12 -2 18



Tomáš Tatar 8 1 5 6 8 +3 14



Lukáš Cingel 8 3 1 4 0 +2 12



Peter Cehlárik 8 3 1 4 4 -3 20



Marek Hrivík 7 2 2 4 2 -3 23



Matúš Sukeľ 8 2 2 4 4 -2 8



Pavol Regenda 8 1 3 4 12 +2 17



Martin Faško-Rudáš 5 1 1 2 0 0 5



Andrej Kudrna 7 0 1 1 0 -2 10



Marko Daňo 5 0 0 0 2 -3 6



Viliam Čacho 2 0 0 0 0 0 0







obrancovia:



Šimon Nemec 8 1 6 7 2 -1 14



Patrik Koch 8 1 3 4 6 +2 10



Martin Fehérváry 8 1 1 2 4 0 10



Mário Grman 8 1 1 2 8 +5 6



Michal Ivan 8 1 1 2 0 +1 5



František Gajdoš 8 0 1 1 0 0 3



Andrej Golian 7 0 0 0 2 -1 3



Peter Čerešňák 8 0 0 0 4 -4 11







brankári:



Samuel Hlavaj 5 306:57 13 161 92,53 2,54 1



Stanislav Škorvánek 3 178:59 13 67 83,75 4,36 0







/pozn.: za menom hráča nasleduje počet odohratých zápasov, gólov, asistencií, kanadských bodov, trestných minút, +/- bodov, striel na bránku, úspešnosť streľby, celkový odohratý čas a priemerný čas v zápase. Za menom brankára nasleduje počet odohratých zápasov, odchytaných minút, inkasovaných gólov, zákrokov, percentuálna úspešnosť zákrokov, priemer gólov na zápas, čisté kontá/



Praha/Ostrava 24. mája (TASR) - Útočník Libor Hudáček bol najproduktívnejší slovenský hokejista na MS v Česku. Vo ôsmich zápasoch získal desať kanadských bodov za päť gólov a päť asistencií. Za ním bol Juraj Slafkovský s ôsmimi (0+8) a Martin Pospíšil so siedmimi bodmi (3+4).Slafkovský bol najaktívnejší strelec s 30 pokusmi na bránku, no krídelník prvej formácie sa gólovo nepresadil ani raz. Najviac času spomedzi korčuliarov strávil na ľade obranca Martin Fehérváry s celkovou minutážou 157:28 vo ôsmich stretnutiach, v priemere odohral 19:41 minúty na zápas.Štyria z 22 hráčov nezískali ani bod. Medzi útočníkmi to boli Marko Daňo a Viliam Čacho, z obrancov sa do kanadského bodovania nezapísali Andrej Golian a Peter Čerešňák. V hodnotení plus/mínus boli s piatimi pluskami najlepší Hudáček, Pospíšil a obranca Mário Grman. Najhoršie v tejto štatistike obstál Čerešňák so štyrmi mínuskami. Najvylučovanejší hráči tímu boli Kelemen a Pavol Regenda s 12 trestnými minútami.Z brankárov odchytal najviac minút Samuel Hlavaj, ktorý nastúpil v piatich dueloch a zaznamenal 92,53-percentnú úspešnosť. V priemere inkasoval 2,54 gólu na zápas a proti Poľsku si pripísal čisté konto. Stanislav Škorvánek dosiahol v troch stretnutiach úspešnosť 83,75 percenta s priemerom 4,36 inkasovaného gólu na zápas. Do hry vôbec nezasiahol tretí brankár Matej Tomek.