Hudáček nahral na gól, Třinec aj tak prehral v Karlových Varoch
Libor Hudáček si s 22 bodmi upevnil pozíciu najproduktívnejšieho Slováka v Česku.
Autor TASR
Praha 25. novembra (TASR) - Hokejisti Karlových Varov zvíťazili v utorňajšom stretnutí 26. kola nad Třincom 2:1. Oceláři pokračujú vo výsledkovej kríze, zaznamenali siedmu prehru za sebou a nevyužili možnosť dotiahnuť sa na vedúcu Spartu Praha. Pri jedinom góle Třinca si pripísal asistenciu slovenský útočník Libor Hudáček, ktorý si s 22 bodmi upevnil pozíciu najproduktívnejšieho Slováka v Česku.
Česká extraliga - 26. kolo:
HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 2:1 (0:0, 2:0, 0: 1)
Góly: 21. Jaks, 24. Myšák - 57. Flynn (HUDÁČEK)
