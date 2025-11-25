Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hudáček nahral na gól, Třinec aj tak prehral v Karlových Varoch

Na snímke Libor Hudáček (Třinec). Foto: TASR Jaroslav Novák

Libor Hudáček si s 22 bodmi upevnil pozíciu najproduktívnejšieho Slováka v Česku.

Autor TASR
Praha 25. novembra (TASR) - Hokejisti Karlových Varov zvíťazili v utorňajšom stretnutí 26. kola nad Třincom 2:1. Oceláři pokračujú vo výsledkovej kríze, zaznamenali siedmu prehru za sebou a nevyužili možnosť dotiahnuť sa na vedúcu Spartu Praha. Pri jedinom góle Třinca si pripísal asistenciu slovenský útočník Libor Hudáček, ktorý si s 22 bodmi upevnil pozíciu najproduktívnejšieho Slováka v Česku.



Česká extraliga - 26. kolo:

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 2:1 (0:0, 2:0, 0: 1)

Góly: 21. Jaks, 24. Myšák - 57. Flynn (HUDÁČEK)
