Hudáček nebude chytať za Kladno: Nie je to v záujme klubu ani hráča

Kladno 5. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Július Hudáček napokon nebude chytať za tím českej extraligy Rytíři Kladno. S klubom sa dohodol na ukončení spolupráce.



Tridsaťpäťročný Slovák pôvodne podpísal s Kladnom zmluvu do konca sezóny, no tento krok sa stretol s nevôľou u časti fanúšikov Kladna, ktorým vadilo, že Hudáček v uplynulej sezóne chytal v KHL za kazašský tím Barys Astana. "Rytíři Kladno oznamujú, že došlo k ukončeniu spolupráce s gólmanom Júliusom Hudáčkom. Toto rozhodnutie sme vykonali po zvážení všetkých aspektov súvisiacich s jeho angažovaním. Dospeli sme k záveru, že pokračovanie spolupráce nie je v záujme klubu a ani hráča. Čaká nás najdôležitejšia časť sezóny a veríme, že do nej pôjdeme s fanúšikmi, partnermi a všetkými podporovateľmi nášho klubu ako jeden tím," zverejnilo Kladno na svojej oficiálnej stránke.



Kladnu patrila pred piatkovými stretnutiami 34. kola predposledná 13. priečka s náskokom troch bodov pred Mladou Boleslavou. Angažovaním Hudáčka chcelo reagovať na zranenie Adama Brízgalu.