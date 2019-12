Hudáček odohral stý zápas v preprezentácii, od Šatana dostal plaketu

Visp 12. decembra (TASR) - Pre slovenského hokejového útočníka Libor Hudáčka bol zápas proti Olympijskému tímu Ruska na turnaji NaturEnergie Challenge vo Švajčiarsku stým duelom v reprezentácii. Po zápase dostal od generálneho manažéra a prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana striebornú plaketu, ktorá mu bude tento míľnik pripomínať.



Hudáčka teší, že mu plaketu odovzdal práve Šatan. "Ťahali sme to v reprezentácii spolu od roku 2012, takže ja si to naozaj vážim," povedal slovenský útočník.



Hudáček sa stal 31. hráčom Slovenska, ktorý má na konte 100 štartov v reprezentácii. Dotiahol sa na Róberta Petrovického a Michela Miklíka. "Je to naozaj číslo, ktoré niečo znamená, Libor teraz musí byť lídrom a pomáhať mladším chalanom," povedal asistent trénera Ján Pardavý.