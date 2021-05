Hudáček po dôežitom triumfe nad Rusmi: Veľmi sa mi páči naša hra

Riga 24. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti majú po troch zápasoch na MS v Rige plný počet bodov, pričom okrem víťazstiev s papierovo slabšími súpermi získali aj cenný ruský skalp. Brankár Július Hudáček si pripísal v pondelkovom zápase 27 úspešných zákrokov, no okrem triumfu 3:1 ho potešila najmä predvedená hra.



Slovensko poslal do vedenia útočník Miloš Kelemen, ktorý nastúpil na svoj prvý zápas na MS. "O takejto premiére som ani nesníval. Víťazstvo nad Ruskom, prvý gól, čo si viac želať," uviedol 21-ročný krídelník na pozápasovej tlačovej konferencii.







O tom, že nastúpi, sa Kelemen dozvedel v predvečer zápasu. "Oznámili mi to včera. Spal som v pohode, nepripúšťal som si žiadny tlak. Sústredil som sa na svoju hru, ale pred prvým striedaním som pociťoval nervozitu. Postupne sa to však zlepšovalo. Dlhšie som nehral zápas, ale cítil som sa na ľade dobre."



Hudáček mal najviac práce v úvodnej tridsaťminútovke, potom Slováci ruskú ofenzívu postupne otupili. V prvej tretine zmaril slovenský brankár nájazd Šalunova, čo bol jeden z kľúčových momentov zápasu. "Bol to jeden z kľúčových zákrokov, ale mňa potešil ešte viac zákrok v druhej tretine, keď išla krížna prihrávka na Šalunova. Vyrážačkou som skočil po jeho strele, tento bol tiež dôležitý. V zápase som sa cítil dobre, nemali sme čo stratiť. Najviac ma teší, že to nebolo o tom, že by sme sa len bránili, boli sme vyrovnaný súper a fanúšikom doma sa tento zápas musel páčiť," uviedol slovenský brankár.



Slováci v tretej tretine využili aj nervozitu Rusov. Po druhej tretine za stavu 1:1 sa chceli pustiť do obrancu Jánošíka, ich frustrácia z nadšeného výkonu Slovákov bola zrejmá. "Tým, že som hral 4 roky v Rusku viem, aké sú na nich tlaky. Rusi ak nedominujú a zápas je vyrovnaný, tam potom nastúpi panika a stres. Takže áno, aj toto sme sa snažili využiť. Hrali sme vynikajúci hokej. Po príprave toto bola prakticky prvá veľká skúška, okrem Čechov sme v nej nehrali s tými najlepšími. Prekvapilo ma, že náš hokej išiel vyššie. Už v príprave s Čechmi sme robili málo chýb, dnes vôbec žiadne. Chalani sa učia, tieto MS pomôžu každému v kariére. Dúfam, že ešte nejaké body získame," dodal Hudáček.



Slovenský brankár pred zápasom pomáhal realizačnému tímu aj v taktike, predovšetkým podrobne opísal ruskú hru v presilových hrách. Priznal, že mal trochu aj obavy: "Včera sme preberali s Peťom Kosom a Andrejom Podkonickým presilové hry Rusov, pretože generálny manažér tímu a tréner brankárov ma poznajú zo Spartaka Moskva. Vedeli o mojich slabinách, preto sme chceli hrať čo najmenej v oslabení. Zamerali sme sa na to, aby to Šalunovovi nedávali na jeho stranu. To sme im odrezali a strely boli najmä z vrcholu kruhov. Rusi boli podľa mňa veľmi prekvapení, ako sme hrali. Podľa mňa to nečakali, išli sme po nich dosť tvrdo. Všetci v Rusku sledujú MS. Keď zdoláte ich hviezdy, máte rešpekt. Naša hra dnes bola vynikajúca, musíme takto pokračovať ďalej."



Slováci majú pred sebou dva dni voľna, najbližší zápas odohrajú vo štvrtok 27. mája od 15.15 proti Švajčiarsku. Situácia v A-skupine sa dovtedy môže poriadne zamotať. "Teraz prežívame eufóriu, treba sa potešiť, máme dva dni voľna. Ale skupina je zamotaná, možno ani 12 bodov nebude stačiť na postup. Musíme hrať každý zápas tak, akoby bol náš posledný. Mne sa veľmi páči štýl, akým hráme. Veľmi nám pomohli noví hráči. Máme to veľmi dobre poskladané a veľmi dobre to funguje. Myslím si, že budeme hrať pekný hokej až do konca šampionátu," uzavrel 32-ročný brankár.