Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
< sekcia Šport

Hudáček pomohol dvoma gólmi k výhre Třinca nad Olomoucom

.
Na snímke Libor Hudáček (Třinec). Foto: TASR Jaroslav Novák

V drese hostí zaznamenal asistenciu pri prvom góle Rayen Petrovický.

Autor TASR
Praha 10. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček pomohol dvoma gólmi k triumfu Třinca v druhom dueli predkola play off českej extraligy, po ktorom jeho tím vedie v boji o postup do štvrťfinále v sérii hranej na tri víťazné stretnutia nad HC Olomouc 2:0. Piaty tím základnej časti zdolal na domácom ľade dvanáste mužstvo dlhodobej fázy 3:2 po predĺžení.

V drese hostí zaznamenal asistenciu pri prvom góle Rayen Petrovický.



predkolo play off českej extraligy - druhé zápasy /na 3 víťazstvá/:

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 3:2 pp (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 21. a 34. HUDÁČEK, 67. Kovařčík - 6. Navrátil (PETROVICKÝ), 36. Krastenbergs

/stav série: 2:0/
.

Neprehliadnite

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca

V okolí Šamorína sa opäť triasla zem

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko