< sekcia Šport
Hudáček pomohol dvoma gólmi k výhre Třinca nad Olomoucom
V drese hostí zaznamenal asistenciu pri prvom góle Rayen Petrovický.
Autor TASR
Praha 10. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček pomohol dvoma gólmi k triumfu Třinca v druhom dueli predkola play off českej extraligy, po ktorom jeho tím vedie v boji o postup do štvrťfinále v sérii hranej na tri víťazné stretnutia nad HC Olomouc 2:0. Piaty tím základnej časti zdolal na domácom ľade dvanáste mužstvo dlhodobej fázy 3:2 po predĺžení.
V drese hostí zaznamenal asistenciu pri prvom góle Rayen Petrovický.
V drese hostí zaznamenal asistenciu pri prvom góle Rayen Petrovický.
predkolo play off českej extraligy - druhé zápasy /na 3 víťazstvá/:
HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 3:2 pp (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 21. a 34. HUDÁČEK, 67. Kovařčík - 6. Navrátil (PETROVICKÝ), 36. Krastenbergs
/stav série: 2:0/
HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 3:2 pp (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 21. a 34. HUDÁČEK, 67. Kovařčík - 6. Navrátil (PETROVICKÝ), 36. Krastenbergs
/stav série: 2:0/