Hudáček pomohol Třincu gólom zdolať Pardubice 3:2
Maxim Čajkovič sa blysol gólom a dvoma asistenciami a podieľal sa na všetkých troch presných zásahoch Litvínova.
Autor TASR
Praha 29. januára (TASR) - Slovenský hokejista Libor Hudáček sa podieľal gólom na štvrtkovom víťazstve Třinca 3:2 nad Pardubicami na domácom ľade. Proti lídrovi tabuľky českej extraligy zvýšil priebežný stav na 2:0 v prvej tretine, pričom mu asistoval krajan Marko Daňo. Hudáček má po 37 odohraných zápasoch v prebiehajúcej sezóne na konte 16 gólov a 21 asistencií. V drese hostí si v stretnutí 47. kola pripísal asistenciu slovenský obranca Peter Čerešňák.
Maxim Čajkovič sa blysol gólom a dvoma asistenciami a podieľal sa na všetkých troch presných zásahoch Litvínova. Posledný tím tabuľky, za ktorý skóroval aj Matúš Sukeľ, však podľahol 3:6 Hradcu Králové. V jeho službách zaznamenal asistenciu Alex Tamáši. Duel priniesol aj súboj slovenských brankárov. Zatiaľ čo gólman Litvínova Matej Tomek už do tretej tretiny po štyroch inkasovaných góloch nezasiahol, jeho náprotivok Stanislav Škorvánek sa prezentoval vyše 90-percentnou úspešnosťou zákrokov a tešil sa z víťazstva.
Dvadsaťjedenročný útočník Servác Petrovský sa zapísal do streleckej listiny v službách Liberca pri prehre 2:3 po nájazdoch na ľade Karlových Varov, ktoré ťahajú sériu štyroch víťazstiev. Bilí Tygři naopak nepredĺžili 6-zápasovú víťaznú šnúru.
Kladno zdolalo Plzeň 4:1 a ukončilo jej sériu troch víťazstiev. Pražská Sparta zvíťazila 4:1 nad Mladou Boleslavou.
česká extraliga - 47. kolo:
HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Góly: 5. O. Kovařčík, 8. HUDÁČEK (DAŇO), 33. Nestrašil - 35. Gazda, 54. Sedlák (ČEREŠŇÁK)
HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 3:6 (1:2, 0:2, 2:2)
Góly: 11. ČAJKOVIČ, 42. SUKEĽ (ČAJKOVIČ), 56. Maštalířský (ČAJKOVIČ) - 15. Melancon, 16. Radil, 37. Melancon, 39. R. Pavlík (TAMÁŠI), 50. Jergl, 58. R. Pavlík
/M. TOMEK odchytal dve tretiny - S. ŠKORVÁNEK odchytal celý zápas/
HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 3:2 pp a sn (0:1, 0:1, 2:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 47. P. Tomek, 52. Egle, rozh. nájazd Egle - 3. PETROVSKÝ, 30. Ahac
Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly: 10. T. Tomek, 13. Mendel, 25. Pietroniro, 53. Robins - 35. Merežko
HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Góly: 8. Chlapík, 15. Mašín, 44. Dzierkals, 60. Špaček - 29. F. Pavlík
