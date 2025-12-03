Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hudáček prispel gólom k triumfu Třinca nad Hradcom Králové 6:1

Na archívnej snímke Libor Hudáček. Foto: TASR - Martin Baumann

Třinec je v tabuľke na 2. priečke. Na vedúcu Spartu Praha stráca iba dva body a odohral o dva zápasy menej.

Autor TASR
Praha 3. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček pomohol gólom k triumfu Třinca nad Hradcom Králové 6:1 v stredajšej dohrávke 7. kola českej najvyššej súťaže. Presadil sa v 14. minúte a zvýšil na 2:0.

česká extraliga - výsledky:
dohrávka 7. kola:

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Góly: 42. a 57. Nestrašil, 1. Flynn, 14. HUDÁČEK, 38. Kubiesa (MARINČIN), 44. Růžička (DAŇO) - 32. Bunnaman



predohrávka 47. kola:

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 1:5 (0:3, 1:2, 1:2)

Góly: 31. Hladonik - 4. Nahodil, 10. Ondrušek, 17. Navrátil, 30. Matýs, 33. Orsava
