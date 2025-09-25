< sekcia Šport
Hudáček rozhodol o víťazstve Třinca v Pardubiciach, skóroval aj Roman
Pardubice prehrávali na konci druhej tretiny už 0:4, ale dokázali skóre vyrovnať.
Autor TASR
Pardubice 25. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Libor Hudáček rozhodol vo štvrtok o výhre Třinca na ľade Pardubíc 5:4 v zápase 8. kola českej extraligy. Víťazný gól strelil 16 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, keď využil presilovku. Predtým skóroval za hostí aj ďalší slovenský útočník Miloš Roman.
Pardubice prehrávali na konci druhej tretiny už 0:4, ale dokázali skóre vyrovnať. Oceláři však zásluhou tretieho tohtosezónneho zásahu Hudáčka strhli víťazstvo na svoju stranu. Třinec sa posunul v tabuľke na tretie miesto, „pernikári“, ktorí prvýkrát v tomto ročníku na domácom ľade stratili body, figurujú na piatej priečke.
Česká extraliga - 8. kolo:
HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)
Góly: 39. a 55. Sobotka, 45. Ludvig, 45. Kondelík - 30. a 37. O. Kovařčík, 7. Kurovský, 12. ROMAN, 60. HUDÁČEK
