Hudáček v premiére vychytal výhru Frankfurtu po desiatich prehrách

Frankfurt 11. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Július Hudáček pri svojej premiére v nemeckom klube Frankfurt Löwen vychytal výhru nad Ingolstadtom 3:2. Jeho tím tak ukončil desaťzápasovú sériu prehier v najvyššej nemeckej súťaži.



Tridsaťpäťročný Slovák sa po expresnom konci v českom Kladne dohodol na zmluve do konca sezóny s nemeckým tímom a vo štvrtkovom zápase si odkrútil premiéru. Pripísal si pri nej 23 zákrokov a mal 92% úspešnosť. Bol to jeho prvý zápas od konca vlaňajšej sezóny. Frankfurt sa vďaka tesnej výhre posunul na jedenáste miesto tabuľky.



Držiteľ striebornej medaily z MS 2012 pôvodne podpísal kontrakt do konca sezóny s českým Kladnom, no tento krok sa stretol s nevôľou u časti fanúšikov Kladna, ktorým prekážalo, že Hudáček v uplynulej sezóne obliekal dres kazašského tímu Barys Astana pôsobiaceho v KHL. Za Barys odchytal v základnej časti 42 stretnutí, v ktorých vychytal 16 víťazstiev v riadnom hracom čase, z toho trikrát zaznamenal čisté konto.