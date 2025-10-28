< sekcia Šport
Hudáček zaznamenal hetrik, Válek 2. najmladším Slovákom v súťaži
Matúš Válek sa stal vo veku 16 rokov, osem mesiacov a dvanásť dní druhým najmladším slovenským hráčom v histórii súťaže po Marekovi Zagrapanovi.
Autor TASR
Praha 28. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Libor Hudáček prispel v 19. kole českej extraligy hetrikom k víťazstvu Třinca 6:2 nad Českými Budějovicami 6:3. Lídrovi súťaže pomohla k ôsmemu triumfu za sebou najmä druhá tretina, ktorú zvládli domáci 3:0. Na druhé miesto sa posunula Plzeň, ktorá stráca 11 bodov.
Matúš Válek sa stal vo veku 16 rokov, osem mesiacov a dvanásť dní druhým najmladším slovenským hráčom v histórii súťaže po Marekovi Zagrapanovi. V drese Pardubíc odohral Válek niečo vyše 6 a pol minúty pri prehre 1:3 s Plzňou. Asistenciu si pri góle Serváca Petrovského pripísal jeho krajan Michal Ivan, ich Liberec však prehral na ľade Kladna 3:4 po samostatných nájazdoch. Mladá Boleslav zdolala Karlove Vary 5:4 po predĺžení aj vďaka Dávidovi Grígerovi, ktorý prihral na rozhodujúci gól Dominika Lakatoša.
Gól pripravila aj dvojica Alex Tamáši a Róbert Pavlík v drese Hradca Králové. Aktuálne 9. tím tabuľky si napokon pripísal cenné víťazstvo 2:1 na ľade Brna.
Česká extraliga - 19. kolo:
HC Verva Litvínov - HC Olomouc 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Góly: 22. D. Kaše
Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec 4:3 pp a sn (2:2, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 5. Vandas, 13. Ojamäki, 40. Ryšavý, rozh. nájazd Klíma - 12. Šimek, 14. PETROVSKÝ (IVAN), 43. Lenc
HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 4: 5pp (1:3, 2:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 12. Beránek, 30. Beránek, 36. Jiskra, 53. Jaks - 7. Křepelka, 8. Lakatoš, 14. Mazura, 58. Rekonen, 64. Lakatoš (GRÍGER)
HC Oceláři Třinec - Motor České Budějovice 6:3 (3:2, 3:0, 0:1)
Góly: 5. HUDÁČEK, 10. HUDÁČEK, 12. Cienciala, 25. Kurovský, 29. HUDÁČEK, 37. Růžička (MARINČIN) - 18. Vála, 19. Přikryl, 59. Harris
HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Góly: 20. Zábranský - 42. McCormack (TAMÁŠI, PAVLÍK), 55. Jergl
/S. ŠKORVÁNEK (Hradec) ochytal celý zápas/
HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Góly: 43. Jevtjechov - 2. Jeřábek, 27. Filip, 44. Percy
