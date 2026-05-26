HUDEC: Tréner Mitu je dynamický, od neho ide prvotná energia
V relácii TASR TV Šport Tu a Teraz diskutuje Anton Krajčoviech s hráčom malého futbalu Jakubom Hudecom.
Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenský reprezentant v malom futbale Jakub Hudec označil za ťahúňa národného tímu najmä trénera Mariusa Mitu. Jeho tím čakajú od stredy domáce ME, kde narazí v A-skupine postupne na Grécko, Bosnu a Hercegovinu a Čiernu Horu. Slováci obhajujú postup do osemfinále spred dvoch rokov. O turnaji, malom futbale ako takom i slovenskom tíme porozprával Hudec v relácii ŠPORT TU a Teraz.
Kormidelník Mitu je Rumun, pochádza tak z krajiny, ktorá je európskou jednotkou v malom futbale. „Začal by som najmä trénerom. Je veľmi dynamický a práve od neho prichádza prvotná energia. Na každom tréningu je motivovaný, aktívny a snaží sa nás neustále povzbudzovať,“ uviedol Hudec. Medzi ťahúňov na ihrisku patria zas niekdajší reprezentanti, účastníci MS vo „veľkom“ futbale, Juraj Kucka s Erikom Jendriškom.
„V tíme sú aj Kuco s Erikom, dve veľké mená slovenského futbalu. Keď som v roku 2010 prvýkrát sledoval majstrovstvá sveta v televízii, ani by mi nenapadlo, že raz budem s oboma hrať v jednom tíme a sedieť v jednej šatni,“ povedal Hudec a zároveň priznal, že v tíme nie je „čistokrvný“ hráč malého futbalu. Aj on sám je stále aktívny vo futsale či klasickom futbale. Na klubovej úrovni oblieka v malom futbale farby tímu Shadows. „Klubov je v Bratislave naozaj veľa. Fungujú tu štyri ligy a okrem prvej má každá ďalšia súťaž viacero skupín, približne od A až po G alebo H. Znamená to, že malý futbal hrá veľké množstvo tímov – mladší aj starší hráči. Vznikla dokonca aj liga pre hráčov nad 35 rokov, čo ukazuje, že je tu veľa nadšencov a srdciarov. Zatiaľ to však ešte nie je na takej úrovni, aby väčšina klubov pravidelne trénovala. Na to by potrebovali najmä sponzorov, ktorí by pokryli náklady, a tiež hráčov, ktorí by si popri veľkom futbale, práci a rodine našli čas aj na tréningy malého futbalu. Väčšina hráčov to preto má nastavené tak, že raz za týždeň príde na ligový zápas. Vtedy sa partia stretne a zahrá si,“ priblížil Hudec.
Dvadsaťtriročný hráč z poľa je majstrom sveta do 23 rokov, so seniorskou reprezentáciou štartoval na MS vlani v Azerbajdžane. Tam Slováci nepostúpili zo skupiny v prospech kvalitných súperov Portugalska a Bulharska. Na Slovensku je podujatie tretí raz, v premiérovej edícii (2010) s účasťou štyroch tímov boli domáci druhí. Pred štyrmi rokmi vyhrali skupinu, v osemfinále prešli cez Gruzínsko a stopku im vystavili neskorší majstri z Azerbajdžanu. „Pocity sú úžasné, veľmi sa tešíme. Turnaj je už za rohom a nevieme sa ho dočkať. Pripravujeme sa intenzívne – posledného pol roka trénujeme pravidelne každý týždeň a postupne pridávame záťaž. V záverečných dvoch týždňoch už máme dvojfázové tréningy, ráno aj večer, každý deň od pondelka do piatka. Cez víkend chodíme domov za rodinami, ale počas týždňa sme všetci ubytovaní v Bratislave a spoločne pracujeme na tom, aby sme boli od 27. mája čo najlepšie pripravení,“ opísal Hudec.
Jeho tím je v skupine miernym favoritom a rozhodujúci zápas o prvenstvo by mal zviesť s Čiernou Horou. „Niektorí nás spolu s Čiernou Horou považujú za favoritov skupiny. Podľa mňa však bude každý zápas vyrovnaný. Malý futbal napreduje každý rok – nielen na Slovensku, ale aj v krajinách, kde možno ešte nie je taký rozvinutý. Vidieť to na kvalite veľkých reprezentačných turnajov aj medzinárodných klubových súťaží. Do každého zápasu preto musíme ísť rovnako nastavení a motivovaní. Nemôžeme nikoho podceniť, pretože minulý rok nám to nevyšlo, hoci sme boli v dobrej pozícii. Teraz budeme možno cítiť aj tlak domáceho publika a turnaj bude sledovať viac ľudí. Ak však zostaneme koncentrovaní, mali by sme postúpiť zo skupiny,“ dodal Hudec.
