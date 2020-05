Hudson-Odoi po konflikte s modelkou skončil v rukách polície

Londýn 18. mája (TASR) - Londýnska polícia zatkla v nedeľu nadránom anglického futbalistu Calluma Hudsona-Odoia v jeho byte po konflikte s neznámou ženou. Informáciu priniesol portál thesun.co.uk.



Devätnásťročný krídelník londýnskej Chelsea si k sebe domov pozval modelku, s ktorou predtým flirtoval na sociálnej sieti. Mladá žena následne poslala Hudsonovi-Odoiovi niekoľko šteklivých fotografií a hráč ju požiadal, aby ho prišla navštíviť oblečená iba v spodnej bielizni. Dokonca po ňu poslal auto, ktoré ju priviezlo do jeho bytu v západnej časti Londýna.



Žena podľa záznamov polície privolala hliadku spolu s lekárskou záchrannou službou pred štvrtou hodinou ráno. Necítila sa dobre a sanitka ju previezla do nemocnice. Hudson-Odoi skončil na policajnej stanici, keď po konflikte so ženou porušil opatrenia prijaté proti šíreniu koronavírusu. Talentovaný futbalista mal v polovici marca pozitívny test na ochorenie COVID-19.



Hudson-Odoi odohral v tejto sezóne za Chelsea 17 ligových zápasov, na konte má aj tri štarty za anglickú reprezentáciu. Pred ním už porušili pravidlá karantény iní dvaja hráči z klubov Premier League - obranca Manchestru City Kyle Walker a útočník Evertonu Moise Kean.