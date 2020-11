Hudson-Odoi porušil nariadenia, nafilmovali ho v klube so spoluhráčom

Londýn 8. novembra (TASR) - Anglický futbalista Callum Hudson-Odoi opäť porušil opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Dvadsaťročný stredopoliar Chelsea patril v marci k prvým hráčom v Premier League, ktorí sa nakazili koronavírusom, no táto skúsenosť ho asi nepoučila. A zrejme mu nestačil ani májový incident, keď ho prichytili v apartmáne s modelkou, ktorú spoznal na internete.



Tentoraz periodikum Mirror odhalilo Hudsona-Odoia so spoluhráčom Kikayom Tomorim, obaja sa stretli v bare ešte v októbri, hoci platil zákaz stretávania sa s ľuďmi mimo spoločnej domácnosti. "Keď sa to v klube dozvedia, určite ich to nepoteší. Celá krajina sa snaží prispieť k boju proti vírusu, chýba im rodina a priatelia... Je neakceptovateľné, keď si niekto myslí, že je nad zákonom," uviedol pre Daily Star človek blízky k Hudsonovi-Odoiovi.