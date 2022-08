Hudson-Smith na ME obhájil titul na 400 m, medzi ženami uspela Bolová

Holanďanka Femke Bolová sa teší po triumfe vo finále 400 m na atletických ME v Mníchove v stredu 17. augusta 2022. Foto: TASR/AP



ME v Mníchove - finálové výsledky večerného bloku III. súťažného dňa:



Muži



400 m:

1. Matthew Hudson-Smith (V.Brit.) 44,53 s

2. Ricky Petrucciani (Švajč.) 45,03

3. Alex Haydock-Wilson (V.Brit.) 45,17

4. Liemarvin Bonevacia (Hol.) 45,17

5. Dylan Borlée (Belg.) 45,39

6. Karol Zalewski 45,62



110 m prek.:

1. Asier Martinez (Šp.) 13,14 s

2. Pascal Martinot-Lagarde 13,14

3. Just Kwaou-Mathey (obaja Fr.) 13,33

4. Jason Joseph 13,35

5. Finley Gaio (obaja Švajč.) 13,50

6. Andrew Pozzi (V.Brit.) 13,66



trojskok:

1. Pedro Pablo Pichardo (Portug.) 17,50 m

2. Andrea Dallavalle (Tal.) 17,04

3. Jean-Marc Pontvianne (Fr.) 16,94

4. Tobia Bocchi (Tal.) 16,79

5. Marcos Ruiz (Šp.) 16,78

6. Ben Williams (V.Brit.) 16,66







Ženy



400 m:

1. Femke Bolová (Hol.) 49,44 s

2. Natalia Kaczmareková (Poľ.) 49,94

3. Anna Kielbasiňská 50,29

4. Victoria Ohuruoguová (V.Brit.) 50,51

5. Rhasidat Adeleková (Ír.) 50,53

6. Lieke Klaverová (Hol.) 50,56



žrď:

1. Wilma Murtová (Fín.) 485 cm - vyrovnaný rekord šampionátu

2. Ekaterini Stefanidiovú (Gréc.) 475

3. Tina Šutejová (Slovin.) 4.75

4. Caroline Bonde Holmová (Dán.) a Angelica Moserová (Švajč.) obe 455

6. Marie-julie Bonninová (Fr.) 455



kladivo:

1. Bianca Florentina Ghelberová (Rum.) 72,72 m

2. Ewa Róžaňská 72,12

3. Sara Fantiniová (Tal.) 71,58

4. Hanna Skydanová (Azer.) 70,88

5. Silja Kosonenová (Fín.) 69,45

6. Iryna Klimecová (Ukr.) 69,18





Mníchov 18. augusta (TASR) - Britský atlét Matthew Hudson-Smith obhájil v Mníchove titul majstra Európy v behu na 400 m. Vo finále zvíťazil suverénne časom 44,53 s a do zbierky pridal tretiu individuálnu medailu z vrcholných podujatí. Okrem dvoch najcennejších kovov z ME získal pred mesiacom aj bronz v Eugene na MS.Rovnakú disciplínu žien ovládla Holanďanka Femke Bolová v novom osobnom rekorde 49,44. Zvládla tak pre ňu náročnejší z dvojice krokov, aby sa stala historicky prvou atlétkou, ktorá na ME triumfovala na 400 m i 400 m prek. Podobný zápis nemá na konte ani žiaden muž.Mimoriadne dramatický bol súboj o titul na trati 110 m prek. Španiel Asier Martinez bol rýchlejší ako Francúz Pascal Martinot-Lagarde iba o jednu tisícinu sekundy. Obaja dosiahli čas 13,14 s. Španiel sa mohol tešiť z druhej významnej medaily, pred mesiacom vybojoval bronz na MS v USA.Žrď žien prekvapujúco vyhrala Fínka Wilma Murtová, ktorá prekonala latku vo výške 485 cm a vyrovnala tak rekord šampionátu. Svoj osobný rekord si vylepšila o 13 centimetrov. O desať centimetrov zdolala obhajkyňu titulu a spoludržiteľku najlepšieho výkonu ME Ekaterini Stefanidiovú z Grécka.Svoju dominanciu v trojskoku potvrdil portugalský reprezentant Pedro Pablo Pichardo. V priebehu 12 mesiacov si k titulu olympijského šampióna z Tokia a majstra sveta z Eugena pridal aj kontinentálny primát výkonom 17,50.