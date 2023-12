Hughes má na konte 30 gólov v sezóne, San Jose sa odráža od dna

New York 2. decembra (TASR) - Hokejisti najslabšieho tímu zámorskej NHL San Jose Sharks zvíťazili v noci na sobotu na ľade New Jersey Devils 6:3. Naplno zabodovali v treťom z uplynulých štyroch stretnutí a bodovo sa dotiahli na Chicago. Obe mužstvá na dne Západnej konferencie majú na konte 14 bodov. V súboji dvoch najhorších mužstiev Východnej konferencie Ottawa prehrala v Columbuse 2:4 a pripísala si tretí nezdar v sérii.



Šimon Nemec si vo svojom prvom stretnutí v NHL pripísal dve asistencie. Zo súčasných obrancov v lige sedem zapísalo na úvod svojej kariéry viac ako bod.



Jack Hughes rozvlnil sieť jedenkrát a na konte má už 30 presných zásahov v sezóne. Iba dvaja hráči z USA sa na rovnakú métu dokázali dostať rýchlejšie: Pat LaFontaine a Kevin Stevens, obaja v sezóne 1992/93.



O úvodný gól San Jose sa postaral Jacob MacDonald, asistovali mu Mario Ferraro a Ty Emberson. Iba druhýkrát v histórii klubu sa stalo, že do kanadského bodovania sa pri jednom góle zapísali traja obrancovia. "Žraloci" dali najviac gólov v jednom zápase od 1. apríla, keď proti Arizone zaznamenali sedem.