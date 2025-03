Hughes podstúpil operáciu ramena a vypadol do konca sezóny

Newark 5, marca (TASR) - Americký hokejista Jack Hughes musel podstúpiť operáciu pravého ramena a za New Jersey Devils nenastúpi do konca prebiehajúcej sezóny.



Dvadsaťtriročný center absolvoval chirurgický zákrok v Colorade po testoch a konzultáciách s rodinou a lekárskym tímom. Mal by sa vrátiť až počas tréningového kempu pred novou sezónou. Najproduktívnejší hráč a najlepší strelec Devils nedohral v noci na pondelok duel NHL na ľade Vegas Golden Knights. Minútu a 48 sekúnd pred koncom stretnutia opustil ľad so zranením ruky. Devils v zostave aj so slovenskými hráčmi Tomášom Tatarom a Šimonom Nemcom prehrali v Las Vegas 0:2. Hughes sa zranil po strete s Jackom Eichelom. V sezóne má na konte 70 bodov za 27 gólov a 43 asistencií. V počte asistencií je druhý v tíme za Jesperom Brattom.