Hughes predĺžil zmluvu s Devils do roku 2030, zarobí 64 mil. dolárov

Newark 1. decembra (TASR) - Americký hokejový útočník Jack Hughes sa s klubom NHL New Jersey Devils dohodol na novom 8-ročnom kontrakte. Vynesie mu celkovo 64 miliónov dolárov a platový strop "diablov" každoročne zaťaží sumou 8 miliónov. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Hughesovi plynie v prebiehajúcej sezóne 2021/2022 posledný rok z trojročného nováčikovského kontraktu. Nová zmluva začne platiť od sezóny 2022/2023 a vyprší v roku 2030. Hughes bol v roku 2019 jednotkou draftu a okamžite sa presadil do prvého mužstva "diablov." V nováčikovskej sezóne odohral 61 zápasov a získal 21 bodov. V ďalšom ročníku navýšil bodový súčet na 31, hoci odohral o 5 zápasov menej.



V prebiehajúcej sezóne 2021/2022 zatiaľ nastúpil iba do dvoch zápasov, v ktorých mal bilanciu 2 góly a 1 asistencia. V zostave trénera Lindyho Ruffa chýba od 19. októbra, keď si v zápase so Seattlom vykĺbil rameno. Zranenie si síce nevyžiada operáciu, ale Hughes bude tímu chýbať minimálne 5 týždňov. Devils ho umiestnili na listinu zranených hráčov 23. októbra.