Hughes sa stane športovým riaditeľom Liverpoolu

Liverpool 20. marca (TASR) - Bývalý škótsky reprezentant Richard Hughes sa v júni ujme pozície športového riaditeľa anglického futbalového klubu FC Liverpool. Jeho hlavnou úlohou bude nájsť nového trénera tímu, keďže z lavičky "The Reds" po sezóne odíde Jürgen Klopp.



Nemecký kormidelník prišiel do Liverpoolu v roku 2015 a svoj odchod oznámil v januári. Klub už v súvislosti s nadchádzajúcimi zmenami angažoval bývalého športového riaditeľa Michaela Edwardsa do funkcie riaditeľa futbalových operácií. Najnovšie informoval o angažovaní Hughesa. "Som neskutočne hrdý, že som dostal túto príležitosť. Liverpool je jedinečný klub. Ľudia oprávnene hovoria o bohatej histórii, ktorou sa môže pochváliť, ale je to súčasnosť a budúcnosť, čo ma skutočne láka," uviedol 44-ročný Škót.



Hughes sa s Edwardsom pozná z profesionálnej aj osobnej sféry viac než dve desaťročia. "Všetkým je jasné, že Jürgen zanechá odkaz, na ktorom možno stavať. Keďže sa v lete pre Liverpool skončí jedna veľmi úspešná kapitola, cieľom všetkých tu je, aby sa začala ďalšia. Čo sa týka Richarda, som presvedčený, že na dosiahnutie tohto cieľa je ten správny človek," citovala Edwardsa agentúra AP.