Hughes z New Jersey sa zranil na tréningu, vynechá najbližšie zápasy

Newark 9. februára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey sa bude musieť v najbližších zápasoch zaobísť Jacka Hughesa. Dvadsaťjedenročný center utrpel na stredajšom tréningu zranenie v hornej časti tela a jeho stav sa bude posudzovať z týždňa na týždeň, informovala AP.



"Je to mladý chlapec, čo mu môže značne pomôcť vrátiť sa na ľad skôr. Dúfame, že nevypadne zo zostavy na dlhšiu dobu," vyjadril sa tréner "diablov" Lindy Ruff pred duelom so Seattlom Kraken.



Hughes nazbieral v tejto sezóne 67 bodov za 35 gólov a 32 asistencií, pričom je jasne najproduktívnejší hráč svojho tímu.