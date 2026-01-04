Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Huijsen by sa mal vrátiť do zostavy Realu v dueloch o Superpohár

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Španiel odohral v tejto sezóne 17 duelov, viacero totiž vynechal pre zranenie.

Autor TASR
Madrid 3. januára (TASR) - Španielsky futbalista Dean Huijsen sa pre zranenie stehna nezapojil do nedeľného ligového duelu Realu Madrid proti Realu Betis. Obranca by však mal byť k dispozícii počas týždňa pre španielsky Superpohár v Saudskej Arábii.

Zverenci Xabiho Alonsa nastúpili na domácej pôde so stopérskou dvojicou Raul Asencio a Antonio Rüdiger. Dvadsaťročný Huijsen sa v sobotu nezapojil do tréningu a Real sa rozhodol neriskovať jeho zdravotný stav. Španiel odohral v tejto sezóne 17 duelov, viacero totiž vynechal pre zranenie. S tímom by mal Huijsen vycestovať do Saudskej Arábie, kde Real zabojuje najprv v semifinále pohárovej súťaže proti Atleticu Madrid. V prípade výhry by sa predstavil proti jednému z dvojice Barcelona a Athletic Bilbao. Do zápasovej nominácie sa v nedeľu naopak prvýkrát od októbra vrátil kapitán „bieleho baletu“ Dani Carvajal.
.

