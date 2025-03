Huliak o zložení Rady: Aby športovci rozhodovali o športovcoch

Bratislava 27. marca (TASR) - Priority v oblasti podpory a rozvoja športu v regiónoch, podpory mládeže a talentov a odbornosť boli hlavnými témami ustanovujúceho zasadnutia Rady ministra pre šport Rudolfa Huliaka, ktoré sa konalo vo štvrtok v sídle Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ).



Predsedom Rady je Radoslav Hecl, podpredsedom Dárius Rusnák a na prvom zasadnutí boli okrem iných aj šéf hokejového zväzu Miroslav Šatan, prezident atletického zväzu Peter Korčok, prezident cyklistického zväzu Peter Privara, prezident basketbalovej asociácie Michal Ondruš, Dušan Galis či slávny chodecký tréner Juraj Benčík.



„Účelom nášho stretnutia je to, aby športovci rozhodovali o športovcoch. Chcem byť prelomový v tom, že či už to bude otázka legislatívy alebo prerozdeľovania peňazí v rámci infraštruktúry športu, aby bol niekto garantom toho, že nerozhodujeme o osudoch športovcov, o jednotlivých regiónoch, o infraštruktúre, o potrebách samotných športovcov, o potrebách jednotlivých športovcov my od zeleného stola, ale aby ste to boli vy, ktorí máte za sebou roky športovej praxe, výsledky v reprezentácii Slovenska, veľa vychovanej mládeže. To je taká alfa a omega tohto ministerstva, aby sme preniesli šport do regiónov a aby sme podporili mládež,“ povedal na prvom zasadnutí Huliak.



Minister cestovného ruchu a športu zároveň uviedol, že zloženie Rady nie je v súčasnosti konečné, oslovili aj zástupcov ďalších športov a vo vrcholnom poradnom orgáne chce mať čo najväčšie zastúpenie jednotlivých športov, no i športovcov. „Chceme pracovať tak, aby sme si po dva a pol roka vedeli povedať, že sme legislatívu a financie vedeli prerozdeliť medzi mládež, talenty aj Top tím. To všetko bude prechádzať cez túto Radu. Neviem si predstaviť odbornejší a kompetentnejší orgán, ktorý by mal záverečné slovo v tom, ako riadiť slovenský šport,“ dodal.







Predseda Rady Radoslav Hecl je zároveň aj nový predseda správnej rady Fondu na podporu športu (FnPŠ) a obe funkcie chce skĺbiť tak, aby dosiahol čo najviac pre slovenský šport. Stretnutia Rady by mali byť na mesačnej báze. „Ako hovoril minister, odišiel na hlasovanie o vládnom návrhu zákona č. 310 o Fonde na podporu športu, kde by sme mali dostať navýšenie príspevku na 60 miliónov eur. Toto je pre mňa tá najväčšia výzva a dôvod, prečo tu vlastne sedím. Oboznámil som sa s fungovaním Fondu, ktorý je postavený na troch pilieroch. Sú to súťaže, infraštruktúra národného významu a projekty, ktoré sa implementujú cez výzvy medzi jednotlivé regióny,“ uviedol.



Za hlavné ciele si dal podporu regiónov a mládeže. „Fond rozdáva financie a chce byť garantom toho, že budú rozdané, tak ako sa tu dohodne. Sedeli sme s ministrom a chceme dávať peniaze do regiónov. Tak, ako bola výzva pre obce do 3000 obyvateľov, kde nám žiadosť presahovali naše alokované peniaze - 10 miliónov. Požiadavka bola až na 45 miliónov. Už tu je vidieť, aká žiadosť je po športoviskách mimo centier,“ dodal.