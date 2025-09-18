< sekcia Šport
Huliak prijal úspešných športovcov Národného športového centra
Pri tejto príležitosti im odovzdal ďakovné listy za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky.
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak vo štvrtok na pôde ministerstva prijal mladých športovcov z Národného športového centra, ktorí v tomto roku dosiahli mimoriadne úspechy na medzinárodnej scéne. Pri tejto príležitosti im odovzdal ďakovné listy za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky.
Medzi ocenenými športovcami boli vodnoslalomárka Karolína Abrahámová so svojím trénerom Miroslavom Damoroským, rýchlostná kanoistka Sofia Bergendiová s trénerom Borisom Bergendim, tenistka Mia Pohánková so svojím trénerom Róbertom Gašparetzom a lukostrelkyňa Denisa Baránková s trénerom Vladimírom Hurbanom.
Abrahámová v tomto roku získala titul juniorskej majsterky Európy v disciplíne K1 v Slovinsku a v kajak krose obsadila 12. miesto. Na svetovom šampionáte juniorov skončila v K1 na ôsmom mieste. Bergendiová bola členkou posádky K4, ktorá na 500-metrovej trati vybojovala titul na juniorských majstrovstvách Európy aj na majstrovstvách sveta. Medzi dospelými sa slovenská posádka prebojovala až do finále ME, v ktorom obsadila piate miesto. Pohánková tento rok triumfovala v juniorskej dvojhre na Wimbledone a na US Open sa prebojovala až do štvrťfinále. Baránková na tohtoročných Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu vyhrala súťaž v terénnej lukostreľbe.
Minister Huliak poďakoval športovcom aj trénerom za ich nasadenie, tvrdú prácu a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. „Chcel by som vám poďakovať, že nepatríte do generácie mládeže, ktorá sa venuje telefónom v kaviarňach. Reprezentujete našu vlasť tak, že vidíme medaily, ktoré vám visia na krku. Ste príkladom aj pre vašich rovesníkov, ktorým ukazujete, kde môže byť ich cesta. Dotiahli ste to na najvyššie stupne, za čo vám patrí veľké poďakovanie. Vďaka vám sa hrala slovenská hymna, viala naša vlajka a o Slovensku bolo počuť aj ako o krajine mladých a úspešných ľudí,“ uviedol podľa tlačovej správy MCRaŠ.
Stretnutie sa nieslo v neformálnej priateľskej atmosfére a športovci využili príležitosť porozprávať sa s ministrom o svojich cieľoch a potrebách v rámci športovej prípravy. „Tieto úspechy sú odzrkadlením našej vzájomnej spolupráce, podpory a možností. Nás mimoriadne teší, že takíto športovci na Slovensku sú a v budúcnosti budú lídrami medzi reprezentantmi. Vážime si vašu podporu a urobíme všetko pre to, aby sme sem možno ešte tento priviezli ďalších športovcov,“ povedal riaditeľ Národného športového centra Vladimír Baluška.
