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Hull zdolal Premier League Brighton po góloch McBurnieho 2:0
Hull je v prebiehajúcej sezóne naďalej bez prehry na domácom trávniku a patrí mu jedenáste miesto, Brighton je druhý so šesťbodovou stratou na prvý Arsenal.
Autor TASR
Londýn 22. novembra (TASR) - Futbalisti Hull City prekvapivo zdolali v nedeľňajšom zápase 11. kola anglickej Premier League Brighton 2:0. Hostia mali v stretnutí prevahu, no v závere prišli o vylúčeného Costinhu a domáci rozhodli o troch bodoch v nadstavenom čase po dvoch góloch Olivera McBurnieho. Hull je v prebiehajúcej sezóne naďalej bez prehry na domácom trávniku a patrí mu jedenáste miesto, Brighton je druhý so šesťbodovou stratou na prvý Arsenal.
Premier League - 11. kolo:
Hull City – Brighton & Hove Albion 2:0 (0:0)
Góly: 90+2. a 90+5. McBurnie
Hull City – Brighton & Hove Albion 2:0 (0:0)
Góly: 90+2. a 90+5. McBurnie