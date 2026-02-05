< sekcia Šport
Humbert si počas zápasu skontroloval mobil, napokon ho prehral
Mimoriadne kurióznym spôsobom sa skončilo účinkovanie tenistu Uga Humberta na turnaji ATP 250 vo francúzskom Montpellieri.
Autor TASR
Montpellier 5. februára (TASR) - Mimoriadne kurióznym spôsobom sa skončilo účinkovanie tenistu Uga Humberta na turnaji ATP 250 vo francúzskom Montpellieri. Domáci zástupca sa počas tajbrejku tretieho setu osemfinálového zápasu s krajanom Adrianom Mannarinom vybral na lavičku, kde začal hľadať mobilný telefón. Po tejto aktivite už nedokázal v stretnutí zaznamenať ani jeden bod a s turnajom sa rozlúčil prehrou.
Humbert viedol v treťom sete v tajbrejku 4:3, pri svojom podaní išiel z ničoho nič k svojmu miestu, kde začal hľadať mobilný telefón a po krátkej kontrole obrazovky sa vrátil späť. Po tejto aktivite sa ospravedlnil podľa portálu tn.nova.cz nielen súperovi, ale aj rozhodcovi stretnutia.
Mannarino následne získal štyri body a po výsledku 6:7, 6:3 a 7:6 (4) postúpil v Montpellieri do štvrťfinále. Humbert sa stal terčom negatívnych reakcií na sociálnych sieťach, viacerí dokonca obvinili 27-ročného Francúza z ovplyvňovania zápasu. Humbert viedol v rozhodujúcom sete 5:4 a mal k dispozícii tri mečbaly.
