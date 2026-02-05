Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. február 2026Meniny má Agáta
< sekcia Šport

Humbert si počas zápasu skontroloval mobil, napokon ho prehral

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mimoriadne kurióznym spôsobom sa skončilo účinkovanie tenistu Uga Humberta na turnaji ATP 250 vo francúzskom Montpellieri.

Autor TASR
Montpellier 5. februára (TASR) - Mimoriadne kurióznym spôsobom sa skončilo účinkovanie tenistu Uga Humberta na turnaji ATP 250 vo francúzskom Montpellieri. Domáci zástupca sa počas tajbrejku tretieho setu osemfinálového zápasu s krajanom Adrianom Mannarinom vybral na lavičku, kde začal hľadať mobilný telefón. Po tejto aktivite už nedokázal v stretnutí zaznamenať ani jeden bod a s turnajom sa rozlúčil prehrou.

Humbert viedol v treťom sete v tajbrejku 4:3, pri svojom podaní išiel z ničoho nič k svojmu miestu, kde začal hľadať mobilný telefón a po krátkej kontrole obrazovky sa vrátil späť. Po tejto aktivite sa ospravedlnil podľa portálu tn.nova.cz nielen súperovi, ale aj rozhodcovi stretnutia.

Mannarino následne získal štyri body a po výsledku 6:7, 6:3 a 7:6 (4) postúpil v Montpellieri do štvrťfinále. Humbert sa stal terčom negatívnych reakcií na sociálnych sieťach, viacerí dokonca obvinili 27-ročného Francúza z ovplyvňovania zápasu. Humbert viedol v rozhodujúcom sete 5:4 a mal k dispozícii tri mečbaly.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí