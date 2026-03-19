< sekcia Šport
Humenčania si zahrajú baráž o Tipsport ligu
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Hráči Humenného zdolali v piatom semifinále play off Tipos Slovenskej hokejovej ligy Žiar nad Hronom 4:2 a v sérii zvíťazili 4:1 na zápasy. Zabezpečili si tak účasť v baráži o Tipsport ligu. Tá sa začne 27. marca.
V druhej semifinálovej sérii Skaličania zvíťazili nad Levicami 6:1 a ujali sa vedenia v sérii 3:2. Šiesty zápas je na programe v sobotu 21. marca v Leviciach.
hlasy po zápase: /zdroj: hockeyslovakia.sk/
Andrej Parfionov, hlavný tréner HC 19 Humenné: „Hráči boli pred zápasom v hlavách víťazne nastavení, ani sme nerobili žiadne špeciálne mítingy. Vedeli sme, čo a ako chceme hrať. Opäť ťažký zápas, súper dokázal vyrovnať a rozhodli posledné dve minúty. Teším sa, Humenné ide ďalej!“
Jerguš Bača, hlavný tréner HK Žiar nad Hronom: „Nebola to pre nás ľahká situácia, prehrávali sme na zápasy 1:3... Nevstúpili sme do zápasu dobre, prehrávali 0:2, ale našli sme silu na návrat a vyrovnanie skóre na 2:2. Zápas bol vyrovnaný do konca, našou hrubou chybou v závere sme dovolili Humennému skórovať a rozhodnúť o celej sérii. Čo sa celej série týka, vnímam v nej dva kľúčové momenty: našu prehru hneď v prvom stretnutí na humenskom ľade v predĺžení a prehru v domácom dueli. Humennému gratulujem!“
HK Skalica - HK TAM Levice 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Góly: 15. Nemec (Kubíček, Jurák), 16. Jurák (Kotvan, Janík), 36. Barcík (Kuba, Nemec), 48. Kubíček (Obdržálek, Nemec), 53. Sačkov (Obdržálek), 58. Šátek – 13. R. Svitana (Bartakovics, P. Svitana). Rozhodcovia: Fridrich, Výleta – Tvrdoň, Šramaty, vylúčení: 6:10, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0, 1615 divákov.
/stav série: 3:2/
Juraj Mikúš, asistent trénera HK Skalica: „Úvod bol z našej strany taký, že prvých desať minút boli súperi lepší. Levice mali kvalitnejší pohyb, ale našťastie potom sme to otočili svojou aktivitou. Druhá tretina bola náročná, hralo sa zo strany na stranu. Pomohli sme si v presilovke. Sme radi, že sme dali 6 gólov. Máme bod."
Jakub Ručkay, hlavný tréner HK TAM Levice: „Dnes sme hlavne zlyhali na disciplíne. Pred zápasom sme sa bavili s hráčmi, že musíme byť disciplinovaní, keď chceme uspieť v Skalici a nepodarilo sa nám to. Bohužiaľ, keď sa nepolepšíme do ďalšieho zápasu, môže to byť koniec pre nás."
piate zápasy semifinále play off Tipos SHL:
HC 19 Humenné – HK Žiar nad Hronom 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Góly: 1. Železkov (Jacko, Rymarev), 26. Lušňák (z trestného strieľania), 59. Šachvorostov (Železkov), 60. Linet – 31. Magdolen (Stupka), 45. Sládok (Babeliak, Stupka). Rozhodcovia: Lesay, Žák – Janiga, Riš, vylúčení: 3:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1520 divákov.
/konečný stav série: 4:1/
