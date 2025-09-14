Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. september 2025Meniny má Ľudomil
Humenné na domácom ľade zdolalo Nové Zámky 4:0 v 1. kole

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po štvrtkovom triumfe vo vloženom zápase proti slovenskej reprezentácii do 18 rokov tak zvládli aj duel proti mužstvu, ktoré v predošlej sezóne hralo v najvyššej súťaži.

Bratislava 14. septembra (TASR) - Hokejisti Humenného zvíťazili v 1. kole Tipos SHL nad HC Nové Zámky 4:0. Po štvrtkovom triumfe vo vloženom zápase proti slovenskej reprezentácii do 18 rokov tak zvládli aj duel proti mužstvu, ktoré v predošlej sezóne hralo v najvyššej súťaži.



TIPOS SHL - 1. kolo:

HC 19 Humenné - HC Nové Zámky 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Góly: 18. Žitný (Hudec, Železkov), 38. Šachvorostov (Žitný, Urban), 46. Jacko (Železkov, Šachvorostov), 53. Borov. Rozhodcovia: Korba, Čahoj - Ševčík, Riš, vylúčenia: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
