Humenné sa rozlúčilo s extraligou prehrou 2:5 s Michalovcami

50. kolo TEL:



HC 19 Humenné – HK Dukla Ingema Michalovce 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)



Góly: 7. Šoltés (Vaško, Novický), 28. Foss (Šoltés) - 10. Buc (Daugavinš, Newton), 19. Varga (Paločko, Michalčin), 21. Paločko (Solenský, Cibák), 30. Daugavinš (Drgoň), 60. Acolatse (Buc). Rozhodovali: Jobbágy, Žák – Bogdaň, Jurčiak, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 3089 divákov.



Humenné: Kozel - Meliško, Novický, Novota, Ťavoda, Pacalaj, Šimon, Ragan - Parshin, Krajňák, Pereskokov - Lapšanský, Foss, Kuru - Šoltés, Linet, Vaško - Borov, Thomka, Horvát



Michalovce: Škorvánek - Bindulis, Bodák, Cibák, Drgoň, Korenčík, Michalčin, Acolatse - Santos, Newton, Daugavinš - Paločko, Solenský, Varga - Fedor, Suja, Stripai - Kabáč, Buc, Vašaš

Humenné 8. marca (TASR) - Hokejisti HC 19 Humenné prehrali v piatkovom 50. kole Tipos extraligy na domácom ľade s Duklou Michalovce 2:5.Zemplínske derby sa od úvodných minút nieslo vo výbornej atmosfére. Ako prví išli do vedenia domáci, keď v 7. minúte prepadlo zakončenie Šoltésa za gólmana Škorvánka. Vyrovnané ale bolo už po troch minútach. Vylúčenie Vaška využili hostia kombináciou do prázdnej brány, na ktorej konci bol Buc. Do záveru prvej dvadsaťminútovky ešte stihli Michalovčania preklopiť misky váh na svoju stranu zásluhou Vargu. Pre Američana so slovenským pasom to bol prvý extraligový gól. Humenné síce vstupovalo do prostrednej tretiny s jednogólovým mankom, no to platilo iba nasledujúcich 17 sekúnd. Po presnom zásahu Cibáka viedli Michalovce už o 2 góly. Aj napriek tomu, že Foss znížil, Valtonenovi zverenci sa presadili po štvrtýkrát. O gól sa postaral kapitán Daugavinš z pravého kruhu v presilovke. V tretej tretine už len výsledok kozmeticky upravil hosťujúci Acolatse a zostupujúce Humenné tak zakončilo svoju púť v najvyššej súťaži prehrou.