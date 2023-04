Humenné vstúpilo do semifinále víťazne, dalo dva góly za 30 sekúnd

semifinále play off Tipos SHL - prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



HC 19 Humenné - HK VITAR Martin 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)



Góly: 8. Ťavoda (Zahradník, Lenďák), 9. Vaško, 60. Vaško (Vrábeľ) – 35. Ďurina (Petran, Oško). Rozhodovali: Kocúr, M. Valachovič - Beniač, Šefčík, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1523 divákov.



Humenné: Durný – Lenďák, Jacko, Novický, Pulščák, Novota, Ťavoda, Farkaš, Zekucia – Safaralejev, Vrábeľ, Vaško – Horvát, Krajňák, Borov – Legalin Trandin, Zahradník – Frič, Markuš, Lačný



Martin: Maťovčík (9. Glosár) – Petran, Semaňák, Charvát, Bobček, Nemec, Biro, Lavička, Dvořák – Fafrák Lahtinen, Juščák – Vorobjev, Tyczynski, Toma – Poliaček, Paulíny, Nauš – Ďurina, Oško, Stanček



/stav série: 1:0/

hlasy po zápase /zdroj: SZĽH/:



Ivan Boržík, asistent trénera Humenného: "Dva strelené góly boli vydareným začiatkom, podľa predstáv. Prvú tretinu sme mali vo svojej moci, v druhej fáze už bolo dianie vyrovnané, súper viditeľne zvýšil obrátky. Bojovný play off zápas so šťastným koncom pre nás. Sme radi, že do série sme vstúpili výhrou."



Rudolf Jendek, hlavný trénera Martina: "Mali sme slabší vstup do zápasu, dva inkasované góly boli naším trestom. Čakali sme, čo domáci s nami spravia, nič prekvapivé to nebolo. V druhej tretine sme boli lepším tímom, ale doplatili sme na nevyužité šance. To nás sprevádza celú sezónu. Slabá koncovka nás dnes stála víťazstvo."



Humenné 1. apríla (TASR) - Hokejisti HC 19 Humenné zvíťazili v prvom zápase semifinále play off Tipos SHL nad HK VITAR Martin 3:1 a ujali sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazstvá. Domáci skórovali v prvej tretine dvakrát v rozmedzí tridsiatich sekúnd. Séria pokračuje v nedeľu druhým súbojom opäť pod Vihorlatom.Humenčania v úvode ťažili z väčšej aktivity. Vyšla im predovšetkým 30-sekundová časť hry, počas ktorej sa presadil nahodením od modrej čiary Ťavoda, na druhej strane po vhadzovaní zazvonila žŕdka, ale hneď vzápätí využil zaváhanie martinských obrancov Vaško. To sa už pobral na striedačku štvrťfinálový hrdina "rytierov" Maťovčík, ktorého v bránke vystriedal skúsenejší Glosár. Najlepšia defenzíva po základnej časti síce vygumovala najlepšie humenské presilovky, v domácej bránke však stál pozorný Durný. Martin v druhej časti hry vsietil kontaktný gól, no v záverečnej hre bez brankára spečatil triumf do prázdnej bránky domáci kapitán Vaško.