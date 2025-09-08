< sekcia Šport
Humenné zdolalo Prešov 5:3 a postúpilo do semifinále
V boji o finále narazia na úspešnejšieho z dvojice HK Levice - HC BIT markets TEBS Bratislava.
Autor TASR
Humenné 8. septembra (TASR) - Hokejisti Humenného postúpili do semifinále JOJ Šport Slovenského pohára. V pondelkovom štvrťfinálovom zápase zdolali hráčov HC Prešov 5:3. V boji o finále narazia na úspešnejšieho z dvojice HK Levice - HC BIT markets TEBS Bratislava.
štvrťfinále JOJ Šport Slovenského pohára:
HC 19 Humenné - HC Prešov 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)
Góly: 12. Železkov (Pavúk, Žitný), 15. Železkov (Mitro, Žitný), 28. Toma (Vaško, Urban), 41. Žitný (Urban), 44. Pavúk (Toma, Jacko) - 4. Semaňák (Eperješi), 11. Pulščák, 53. Dickinson (Hannoun).
Humenné: Hurčík - Urban, Pišoja, Jacko, Pavúk, Mitro, Hudec, Vl. Kurovskyj - Vaško, Vrábeľ, Vaculík - Žitný, Železkov, Šachvorostov - Borov, Toma, Sokoli - Vs. Kurovskyj, Linet, Ragan
Prešov: Vyletelka - Kozák, Jasečko, M. Novota, Hain, Semaňák, Eperješi, Nátny - Hannoun, Dickinson, Fejes - Hajnik, A. Novota, Valigura - Chalupa, Pulščák, Sloboda - Zöld, Varga, Saxa
