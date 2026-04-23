< sekcia Šport
Humenné zdolalo v predohrávke 12. kola baráže Prešov 8:5
Autor TASR,aktualizované
Humenné 23. apríla (TASR) - Hokejisti Humenného zakončili svoje účinkovanie v baráži o Tipsport ligu víťazstvom 8:5 nad Prešovom v predohrávke 12. kola. Pre oba tímy išlo o záverečný zápas v rámci bojov o najvyššiu súťaž, pričom Prešov sa už v piatok 17. apríla zachránil spoločne s Trenčínom. Humenné nazbieralo dovedna 14 bodov, druhý Prešov o desať bodov viac. Sobotným duelom medzi Duklou Trenčín a Skalicou sa baráž uzavrie.
baráž o účasť v Tipsport lige - 12. kolo:
HC 19 Humenné - HC Prešov 8:5 (2:2, 5:2, 1:1)
Góly: 3. Vrábeľ (Vaško), 17. Žitný (Zekucia, Vrábeľ), 22. Rymarev (Novota), 28. Rymarev (Vrábeľ, Vaško), 32. Železkov (Šachvorostov, Novota), 39. Cibák (Šachvorostov), 40. Lušňák (Žitný, Jacko), 54. Vrábeľ - 5. Feranec (Avcin), 20. Berlev (Jokeľ, Danielčák), 24. Frič (Chalupa, Macejko), 36. Kadyrov (Berlev, Hamráček), 53. Kadyrov. Rozhodcovia: Orolin, Kocúr - Janiga, Tvrdoň, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.
Humenné: Hurčík - Cibák, Zekucia, Novota, Mitro, Pišoja, Jacko, Vl. Kurovskij - Rymarev, Železkov, Šachvorostov - Toma, Vrábeľ, Vaško - Žitný, Linet, Lušňák - Vs. Kurovskij, Krajňák, Borov
Prešov: Kaľavský - Macejko, Suja, Kadyrov, Semaňák, Chatrnúch - Feranec, Berlev, Avcin - Hamráček, Frič, Chalupa - Danielčák, Maruna, Jokeľ - Blaško
tabuľka baráže pred posledným duelom (v sobotu 25. apríla):
1. Trenčín 11 7 1 2 1 41:27 25*
2. Prešov 12 7 1 1 3 43:37 24*
3. Humenné 12 3 2 1 6 37:43 14
4. Skalica 11 1 1 1 8 32:46 6
/* - istá účasť v Tipsport lige 2026/2027/
hlasy po zápase /zdroj: shl.hockeyslovakia.sk/:
Jakub Pišoja, obranca Humenného: „Ďakujeme našim verným divákom, že prišli aj za situácie, keď už bolo o všetkom rozhodnuté. Užili si exhibičný hokej.“
Patrik Kozel, brankár Prešova: „Uvoľnená zápasová atmosféra, musel som ju pretaviť do zápasového nastavenia v tretej tretine.“
