Humenné zdolalo Žiar nad Hronom, Levice deklasovali P. Bystricu
Topoľčany aj vďaka hetriku Patrika Bečku zdolali Martin 5:3, hoci po prvej tretine prehrávali 1:3.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Hokejisti HK Skalica zdolali v piatkovom dueli 35. kola Tipos SHL na domácom ľade HK Gladiators Trnava 4:2. Pripísali si tak tretie víťazstvo za sebou, po ktorom vedú tabuľku o tri body pred Žiarom nad Hronom.
Topoľčany aj vďaka hetriku Patrika Bečku zdolali Martin 5:3, hoci po prvej tretine prehrávali 1:3. Svojmu súperovi ukončili sériu štyroch víťazstiev. Levice uštedrili Považskej Bystrici debakel 8:2, pričom hetrikom sa blysol Michal Králik. Dubnica vyhrala na ľade TEBS Bratislava 5:3 aj vďaka dvom presným zásahom Radoslava Tybora. Nové Zámky zaznamenali piaty triumf za sebou, keď v Detve zvíťazili 5:0. Humenné si pripísalo cenný skalp Žiaru nad Hronom po výhre 3:1.
Tipos SHL - 35. kolo:
HK Skalica - HK Gladiators Trnava 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Góly: 19. Sačkov (Špirko, Novajovský), 31. Škápik (Búlik, Šátek), 46. Šátek (Podolinský), 60. Šátek (Podolinský, Búlik) – 29. Haščák, 48. Mamonov (Múčka, Haborák), Rozhodovali: Moller, Novák – Hajnik, Olle, vylúčení na 2 min: 3:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1121 divákov
Skalica: Pončák - Urban, Kubíček, Darcy, Novajovský, Frídel, Filip, Škápik, Hečko – Jurík, Nemec, Barcík – Kuba, Špirko, Sachkov – Podolinský, Búlik, Šátek – Dudáš, Jurák, Duban
Trnava: Hollý - Haborák, Sabo, Fajnor, Scheuer, Škultéty, Bottán, Fügersy – Jobek, Mamonov, Múčka – Michajlov, Holovič, Haščič – Klapica, Jamrich, Haščák – Béreš, Achberger, Hanula
hlasy po zápase /zdroj: shl.hockeyslovakia.sk/:
Juraj Mikúš, asistent trénera Skalice: „Veľmi ťažký zápas, pretože to už nie je Trnava z tých prvých kôl. My sa herne trošku trápime po novom roku, ale aj také sú zápasy. Chvalabohu, že vieme aj takéto duely udržať."
Andrej Klapica, hráč Trnavy: „Skalica začala veľmi dobrým tempom. Nám chvíľu trvalo na to dobré tempo reagovať, ale od 10. minúty to bol solídny vyrovnaný zápas. A nikto z nás to nevypustil, do poslednej chvíle sme bojovali, len škoda, že sme prehrali."
HC MUŠLA Topoľčany - MHA Martin 5:3 (1:3, 3:0, 1:0)
Góly: 16. Lušňák (Bereš), 22. Bečka (Benko, Ejem), 26. Bečka (Gergel), 28. Gergel (Benko, Bečka), 59. Bečka (Bereš, Ejem) - 8. Fujerík (Vybiral, Uram), 17. Barto (Paulíny, Babka), 20. Nauš (Stročka, Thomka). Rozhodcovia: Fridrich, Smrek - Šoltés, Jonák, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 538 divákov
Topoľčany: Noskovič - Hruška, Pupák, Ejem, Kuboš, Bereš, Štefanka, Sedlák – Ružek, Janča, Lušňák – Benko, Bečka, Gergel – Piačka, Hurtaj, Matej – Pšenko, Kohút, Bajzík
Martin: Bernát (28. Murín) - Pacalaj, Burzík, Ligas, Lavička, Jakubík, Bakala, Rešetár – Vybiral, Fujerík, Uram – Barto, Babka, Paulíny – Melcher, Markovič, Fafrák – Nauš, Thomka, Stročka
hlasy po zápase /zdroj: shl.hockeyslovakia.sk/:
Ľubomír Hurtaj, asistent trénera Topoľčian: „Ťažký zápas a cenné tri body proti ťažkému súperovi. Po prvej tretine to nevyzeralo bohvieako, aj keď sme hru pri vyrovnávajúcom góle trochu vyrovnali, nakoľko tlak súpera bol enormný. Potom sme spravili dve chyby, z ktorých sme inkasovali góly. Druhá tretina bola jedna z najlepších v tejto sezóne. Bolo vidieť skvelý výkon brankára a obetavosť celého mužstva. Mali sme tam ešte nejaké šance, kde sme už mohli trošku odskočiť od súpera. A dnes skvelý výkon Bečkovho útoku. U nás maximálna spokojnosť."
Róbert Kalnický, asistent trénera Martina: „V prvom rade by som chcel pogratulovať súperovi k výhre, odohrali veľmi dobrý zápas a predčil nás hlavne v emóciách a nasadení. My sme odohrali asi najhorší zápas v sezóne a s kolegom sme sa zhodli, že takto nemôžme hrať. Musíme pokračovať v tom, čo sme hrali predtým, aby mužstvo išlo hore."
HK TAM Levice - HK ‘95 Považská Bystrica 8:2 (1:0, 2:1, 5:1)
Góly: 4. Telcov (P. Svitana, Slovák), 35. Králik (Stevens, Vaňo), 39. Králik (Meszároš, Alapuranen), 41. Alapuranen (Stevens, Kupka), 43. R. Svitana (Telcov, Ozimák), 44. Bartakovics (Slovák, Pánik), 55. Králik (Alapuranen, Kupka), 60. Gellen (R. Svitana, Ozimák) - 29. Urbánek (Belic, Zlocha), 56. Zlocha (Galimov, Kadyrov). Rozhodcovia: Laurr, Goga - Frimmel, Ďuraš, vylúčení: 4:8 na 2 min., navyše Sobotka 10 min.+DKZ za nešportové správanie sa, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0
Levice: Ovečka - Stevens, Meszároš, Pač, Pánik, Valent, Hlinka, Bajza, Gellen – P. Svitana, Slovák, Bartakovics – Králik, Kupka, Alapuranen – Sobotka, Chlepčok, Vaňo – Teltsov, R. Svitana, Ozimák
P. Bystrica: Lamper (43. Vojvoda) - Omelka, Nahálka, Kadyrov, A. Zlocha, Nikmon, Ďurkech, Špánik, Kubala – Galimov, J. Zlocha, Urbánek – Belic, Ferenyi, Štefánik – Čurlej, Rojko, Tománek – Matoňák, Rufati, Rojko
hlasy po zápase /zdroj: shl.hockeyslovakia.sk/:
Jakub Ručkay, tréner Levíc: „Prvá tretina, z našej strany, bola veľmi dobrá. Hrali sme aktívny hokej. Snažili sme sa napádať súpera. Táto činnosť nám išla veľmi dobre, nakoľko z nej pramenili štyri fauly súpera. Síce sme dokázali využiť len jednu presilovú hru, ale druhá tretina bola viac vyrovnaná. Súper dorovnal na gól. Mali sme tam možno menší výpadok. Tretia tretina bola jedno veľké predstavenie skúsených hráčov, ktorých doplnili naši mladí hráči. Som veľmi vďačný za dnešný výkon tímu."
Peter Kopecký, tréner P. Bystrice: „Prvú tretinu sme nenastúpili dobre do zápasu, mali sme štyroch vylúčených. Na to sme chlapcov upozorňovali s trénerom. Druhú tretinu sme vyrovnali zápas na 1:1, kde v podstate sme úplne zbytočne faulovali, tu sa zápas dokáže zlomiť. Levice využili presilovku a zvýšili stav na 2:1, a potom následne na 3:1. Musíme začať od jednoduchých vecí to, čo sme robili predtým a vrátiť sa k tej našej jednoduchej hre. Ďakujeme fanúšikom, že nás prišli podporiť z Považskej."
HK Detva - HC Nové Zámky 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Góly: 8. Korím (Molnár), 19. Waite (White, Paul),28. Šuranyi (Waite, Paul), 50. Czuczor, 59. Molnár (Štrauch). Rozhodovali: Korba, Žák – Drblík, Tvrdoň, vylúčení na 2 min: 7:7, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 255 divákov
Detva: Gajan (50. Majerčík) - Jasečko, Zorvan, Myšiak, Sergienko, Štec, Bais, Gallo – Hajnik, Bormanis, Stahoň – Kalousek, Šechný, Jedliček – Novota, Zöld, Hudec – Dobiš, Križan, Hukel
N. Zámky: Dubek - Šuranyi, Waite, Krchňavý, Korím, Vaverčák, Melicher, Brejčák, Mészáros – Paul, Kodhaj, White – Molnár, Šutý, Štrauch – Frankovič, Czuczor, Mráz – Novák, Barilla, Vítek
HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Góly: 7. Žitný (Novota, Cibák), 36. Toma (Žitný, Vrábeľ), 60. Sokoli (Toma) - 39. Suľovský (Hraško, Jakubík) Rozhodovali: Kalina, Bogdaň – Moravčík, Uličný. Strely: 22:16, vylúčení na 2 min: 2:4, navyše Pulščák (Humenné) 25 min za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Humenné: Hurčík - Pulščák, Cibák, Pavúk, Jacko, Pišoja, Novota, Godžak, Zekucia – Sokoli, Toma, Borov – Žitný, Vrábeľ, Vaško – Shakhvorostov, Linet, Ragan – Kurovskyi, Krajňák, Synák
Žiar nad Hronom: Brezáni - Dosek, Hraško, Zubák, Fecko, Čulík, Šimon – Suľovský, Jakubík, Kylnar – Magdolen, Babeliak, Stupka – Rajnoha, Brumerčík, Rajčan – Baláži
hlasy po zápase /zdroj: shl.hockeyslovakia.sk/:
Andrej Parfjonov, tréner Humenného: „Z našej strany dobrý výkon, potrebovali sme po dvoch prehrách ukázať, že hokej hrať vieme. Tvrdý hokej, taký, ktorým sa chceme prezentovať. Chcem sa poďakovať fanúšikom, ktorí prišli a podržali nás, lebo sme sa dostali do ťažšej situácie. Chceme ukázať, že z nej vieme vyjsť. Ďakujem hráčom za to, že nechali srdce na ľade."
Jozef Stümpel, asistent trénera Žiaru nad Hronom: „Bol to zaujímavý zápas, hralo sa fyzicky. Prišli sme v ozubenej zostave. Chýbali viacerí, ale predviedli sme dobrý výkon. Zápas sa mohol skončiť hocijako, napokon domáci dosiahli o gól viac, tretí padol do prázdnej brány."
HC BIT markets TEBS Bratislava - TSS GROUP Dubnica 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
Góly: 7. Černák (Jendek, Buc), 23. Géci (Dej, Karaffa), 35. Petráš (Fabuš, Botlo) - 4. Beňačka (Pangelov-Juldašev, Nahalka), 17. Kremnický (Tybor, Pangelov-Juldašev), 36. Tybor (Semeňák), 39. Tybor (Lachkovič), 60. Sabadka (Vaňo, Tybor). Rozhodcovia: Rojík, Valo - Junek, Mižík), vylúčení: 1:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 85 divákov
TEBS: Borák - Fabuš, Luža, Knižka, Hauser, Fatul, Černák, Kršák, Innanmaa – Bodnár, Preisinger, Hamráček – Mikulec, Dej, Včelka – Géci, Buc, Jendek – Botlo, Petráš, Karaffa
Dubnica: Kukučka - Kremnický, Pangelov, Nahalka, Babrusev, Szabo, Semaňák – Tybor, Švec, Lachkovič – Feranec, Kalis, Pobežal – Balko, Vaňo, Sabadka – Bořuta, Beňačka, Janík
