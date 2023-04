Humenné - Žilina 2:1 v 3. finále play off SHL, v sérii 2:1

HC 19 Humenné - Vlci Žilina 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)



Góly: 24. Lačný (Vrábeľ, Novický), 31. Krajňák – 50. Koyš (Sýkora). Rozhodovali: Korba, Smrek – Bogdaň, Drblík, vylúčení: 4:5 na 2 min, presiovky a oslabenia: 0:0



/stav série: 2:1/



HC 19 Humenné: Durný – Lenďák, Novota, Novický, Pulščák, Ťavoda, Kudin, Ragan, Jacko – Lačný, Vrábeľ, Vaško – Horvát, Krajňák, Borov – Legalin, Trandin, Safaraleev – Frič, Markuš, Zahradník



VLCI Žilina: Romančík – Novák, Grebenchshikov, Šidlík, Pohl, Pacalaj, Sloboda, Bečka, Růžička – Varga, Halama, Kluka – Macek, Jakubík, Koyš – Sýkora, Tibenský, Melcher – Rehák, Paukovček – Lopušan



hlasy po zápase: /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Ivan Boržík, asistent trénera HC 19 Humenné: „Dnešný výkon ukázal všetkým, že hokej hrať vieme. Zápas odštartoval vo vysokom tempe, hra sa prelievala od bránky k bránke. V druhej tretine boli dôležité naše dva góly. Bol to boj od prvej do poslednej minúty.“



Jarrod Skalde, hlavný tréner Vlci Žilina: „Domáci hrali rýchly hokej, boli sme naň pripravený, ale využili naše chyby. Najmä tú druhú, prihrávku cez stred do úniku. Humenský brankár predviedol veľa výborných zákrokov.“



Humenné 19. apríla (TASR) - Hokejisti HC 19 Humenné zvíťazili v treťom zápase finále play off Tipos SHL na domácom ľade nad tímom Vlci Žilina 2:1. V sérii sa ujali vedenia 2:1. Štvrtý duel e na programe vo štvrtok opäť v Humennom.Pred sedemnástimi rokmi Humenné nezvládlo ani jeden finálový súboj druhej najvyššej súťaže proti Banskej Bystrici a sériu prehralo jednoznačne 0:4. Tentokrát majú východniari na svojom konte už dva triumfy. Z krutej kanonády pod Dubňom sa „levy“ bleskovo spamätali. O ich víťazstve rozhodlo úvodných desať minút druhého dejstva, keď sa dokázali presadiť dvakrát. V skrumáži pred bránkou sa najskôr najlepšie zorientoval Lačný a neskôr využil zaváhanie Grebenčšikova pri rozohrávke Krajňák. Na spoľahlivo chytajúceho brankára Durného našli Žilinčania recept až v záverečnej tretine. Druhý gól Patrika Koyša v tohtoročnom play-off bol zároveň jediným v podaní hostí. „Vlci“ sa k vabanku odhodlali tri minúty pred záverečným klaksónom, avšak vytúženého vyrovnania sa nedočkali.