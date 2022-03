Hummels by sa mohol vrátiť do zostavy Dortmundu už proti Mainzu

Berlín 15. marca (TASR) - Obranca Mats Hummels sa zotavil z koronavírusovej infekcie a do zostavy futbalistov Borussie Dortmund by sa mohol vrátiť už v stredajšom zápase Bundesligy na pôde Mainzu. V prípade víťazstva v dohrávanom súboji 25. kola najvyššej nemeckej súťaže sa "žlto-čierni" priblížia k lídrovi súťaže Bayernu Mníchov na rozdiel štyroch bodov.



"Prešiel lekárskymi testami. Ešte si premyslím, či ho pošlem na trávnik od začiatku. Sme si vedomí toho, aký dôležitý je pre nás stredajší zápas. Ak ho zvládneme, vrátime sa do boja o titul," vyhlásil tréner Dortmundu Marco Rose, ktorému stále chýba portugalský obranca Raphael Guerreiro. Ten mal minulý týždeň, rovnako ako Hummels, pozitívny test na Covid-19. Otáznik visí aj nad štartom chorého kapitána Marca Reusa.