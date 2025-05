Hummels nepomôže Borussii Dortmund na MS klubov

Dortmund 14. mája (TASR) - Nemecký futbalový obranca Mats Hummels si neoblečie dres svojho bývalého tímu Borussie Dortmund počas nadchádzajúcich MS klubov. V stredu o tom informovali tamojšie médiá. Tridsaťšesťročného Hummelsa označil generálny riaditeľ Hans-Joachim Watzke za „prvú možnosť“, ak by potrebovali ďalšieho obrancu pre turnaj, ktorý sa uskutoční v júni a júli.



Podľa informácií denníka Sport Bild ho však Borussia nepotrebuje na toto podujatie, pretože ich obrana je v poslednom čase stabilnejšia a Hummels dostával vo svojom súčasnom klube AS Rím len obmedzený herný čas.



Skúsený stopér začiatkom apríla oznámil, že po skončení sezóny ukončí svoju profesionálnu kariéru. Obranca pôsobil v Dortmunde v rokoch 2008 až 2016 a následne sa do klubu vrátil v roku 2019. Po skončení sezóny 2023/24 mu Borussia neponúkla predĺženie zmluvy.



Watzke označil Hummelsa za „jedného z najlepších hráčov Borussie Dortmund“. Povedal, že sa mu dostane veľkej rozlúčky, pravdepodobne v augustovom prípravnom zápase proti Athleticu Bilbao. Sport Bild dodal, že Hummels by sa nakoniec mohol vrátiť do Dortmundu v inej funkcii.