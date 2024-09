Hummels sa stane hráčom AS Rím, podpíše s ním ročný kontrakt

Rím 4. septembra (TASR) - Nemecký futbalista Mats Hummels sa stane hráčom AS Rím a prvýkrát v kariére bude pôsobiť v klube mimo svojej rodnej krajiny. Bývalý obranca Borussie Dortmund v stredu odcestoval do talianskej metropoly, kde absolvuje lekársku prehliadku a podpíše ročný kontrakt.



Podľa agentúry DPA vítali Hummelsa na letisku Fiumicino stovky fanúšikov. Tridsaťpäťročný stopér hral za Borussiu od roku 2008 do 2016 a po troch rokoch v Bayerne Mníchov (2016-2019) sa opäť vrátil do Dortmundu. S bundesligistom sa na predĺžení zmluvy nedohodol a do Ríma tak príde ako voľný hráč. Na konte má aj 78 štartov v drese národného tímu, s ktorým triumfoval na MS v roku 2014.