Hummels sa vracia do nemeckej reprezentácie po dvoch rokoch

Berlín 6. októbra (TASR) - Nemecký futbalista Mats Hummels si po dvoch rokoch zahrá v reprezentácii. Tréner Julian Nagelsmann zaradil 34-ročného obrancu do nominácie Nemecka na prípravné zápasy proti USA (14. októbra) a Mexiku (17. októbra).



"Sme nový trénerský tím a chceme vidieť čo najviac hráčov v reprezentačnom drese. Našim cieľom je zjednotiť mužstvo v najkratšom čase, ktorý máme k dispozícií," uviedol Nagelsmann pre agentúru DPA.



Obranca Borussie Dortmund hral v národnom tíme naposledy na ME v roku 2021. Okrem Hummelsa sa v tíme predstaví aj ďalší veterán Thomas Müller, ktorý nahradil zraneného Niclasa Füllkruga.



Útočník Chris Führich z VfB Stuttgart, stredopoliar Robert Andrich z Bayeru Leverkusen a útočník Kevin Behrens z Unionu Berlín dostali pozvánku do národného tímu po prvý raz. Do zostavy sa vrátil stredopoliar Leon Goretzka z Bayernu Mníchov, ktorého z nominácie vynechal predchádzajúci tréner Hansi Flick. Jeho spoluhráč krídelník Serge Gnabry nenastúpi pre zranenie.



Majstrov sveta z roku 2014 Hummelsa, Müllera a Jeroma Boatenga prepustil z reprezentácie v roku 2019 vtedajší tréner Joachim Löw po nevydarených MS v Rusku v roku 2018.