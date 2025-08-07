Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hummelsa čaká oficiálna rozlúčka, za Borussiu nastúpi proti Juventusu

Mats Hummels. Foto: TASR/AP

Derniéru si tridsaťšesťročný stopér odbije v drese Borussie Dortmund, ktorá privíta v prípravnom zápase Juventus Turín.

Autor TASR
Dortmund 7. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Mats Hummels nastúpi v nedeľu na rozlúčkový zápas. Derniéru si tridsaťšesťročný stopér odbije v drese Borussie Dortmund, ktorá privíta v prípravnom zápase Juventus Turín.

Hummels strávil v klube väčšinu kariéry, získal s ním po dva ligové tituly, Nemecké poháre a Superpoháre. Okrem toho získal s nemeckou reprezentáciou titul na MS 2014. Po konci kariéry sa presunul do mediálneho prostredia, kde bude pôsobiť ako odborný analytik Ligy majstrov na platforme Prime Video. Okrem rodiny sa plánuje venovať aj cestovaniu a podcastu, ktorý pripravuje so svojím bratom. Informácie priniesla agentúra DPA.
