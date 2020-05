Hummelsa trápi achilovka, v Dortmunde veria, že bude fit proti Bayernu

Dortmund 23. mája (TASR) - Nemecký futbalista Mats Hummels nedohral pre zdravotné problémy sobotné stretnutie 27. kola tamojšej najvyššej súťaže, v ktorom jeho Borussia Dortmund zvíťazila na pôde VfL Wolfsburg 2:0. V tíme vicemajstra dúfajú, že 31-ročný stopér bude fit na utorňajší domáci šláger proti majstrovskému Bayernu Mníchov.



Hummels nastúpil v základnej zostave, no cez polčasovú prestávku ho musel nahradiť Emre Can. "Má problémy s achilovkou. Trápia ho už nejaký čas, aj v tréningovom procese. Snáď nám bude k dispozícii na utorok," povedal športový riaditeľ Michael Zorc pre agentúru DPA. Bayern zdolal na vlastnom štadióne Eintracht Frankfurt 5:2 a pred vzájomným súbojom so svojím najbližším prenasledovateľom si na čele tabuľky udržal štvorbodový náskok.