Humphreys zamieril z FC Chelsea na ročné hosťovanie do Burnley

Londýn 21. augusta (TASR) - FC Burnley sa dohodlo na ročnom hosťovaní anglického futbalového reprezentanta do 21 rokov Bashira Humphreysa z FC Chelsea. Defenzívny univerzál debutoval v drese "The Blues" v januári 2023 v zápase FA Cupu proti Manchestru City.



Humphreys strávil uplynulé dva ročníky na hosťovaní v nemeckom Paderborne a anglickom tíme Swansea. "Burnley je klub s veľkými ambíciami, majitelia vedia, čo robia a chcú ho posunúť dopredu," uviedol hráč s ugandskými koreňmi, ktorý má platnú zmluvu na Stamford Bridge do júna 2027.