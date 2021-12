Humphriesová získala americké občianstvo: Lomcujú mnou emócie

Los Angeles 3. decembra (TASR) - Hviezdnej kanadskej bobistke Kaillie Humphriesovej udelili americké občianstvo, vďaka čomu bude môcť už na ZOH 2022 v Pekingu reprezentovať USA. Informovala o tom agentúra AFP.



Dvojnásobná majsterka sveta a držiteľka dvoch zlatých olympijských medailí v dvojboboch vynechala po hrách v kórejskom Pjongčangu celú nasledujúcu sezónu. Dôvodom bolo údajné obťažovanie a zlý prístup kanadského tímu, v ktorom už viac nechcela súťažiť. "Nemôžem dlhšie mlčať. Bola som v pozícii, keď som nemohla ďalej súťažiť. Neberiem to na ľahkú váhu a pre mňa osobne ide o veľa," povedala vtedy Humphriesová.



Už o deväť týždňov sa 36-ročnej legende bobového športu splní sen, keď sa do ľadového toboganu v Pekingu spustí už ako reprezentantka USA. "Lomcujú mnou neskutočné emócie. Nemyslela som si, že to budem takto veľmi prežívať. Až keď som naozaj držala v rukách papier o udelení občianstva, uverila som, že je to realita. Prešla som dlhú cestu plnú nástrah a neistoty. Trvalo roky, aby som sa dostala tam, kde som chcela," uviedla Humphriesová, ktorá je aj celková trojnásobná víťazka seriálu Svetového pohára a držiteľka bronzu zo ZOH 2018.