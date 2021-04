Huntelaar by prvýkrát mohol pomôcť Schalke v základnej zostave

Gelsenkirchen 1. apríla (TASR) - Holandský futbalista Klaas-Jan Huntelaar by sa mohol prvýkrát od svojho návratu do FC Schalke 04 predstaviť v základnej zostave. Posledný tím najvyššej nemeckej súťaže nastúpi v sobotnom stretnutí 27. kola na pôde Bayeru Leverkusen.



Tridsaťsedemročný útočník sa počas reprezentačnej prestávky zotavil zo zranenia. "Klaas pokročil v rekonvalescencii najviac zo všetkých hráčov. Z tohto pohľadu je určite v hre jeho miesto v základnej jedenástke," citovala agentúra DPA trénera Dimitriosa Grammozisa, ktorý je už piaty kouč gelsenkirchenského klubu v tejto sezóne.



V troch vystúpeniach pod jeho vedením mužstvo ešte neskórovalo a na priečku, ktorá zaručuje aspoň účasť v baráži o udržanie, stráca trinásť bodov. Do konca sezóny zostáva osem kôl. Huntelaar sa do Schalke vrátil v januári z Ajaxu Amsterdam, aby pomohol v boji o záchranu, zatiaľ sa však zapojil iba do dvoch zápasov ako náhradník.