Hurban Baránková obsadila na ME 6. miesto a vybojovala miestenku na EH
Dvojnásobná olympionička Hurban Baránková po 58. priečke z nevydarenej kvalifikácie dosiahla v elimináciách štyri víťazstvá.
Autor TASR
Antalya 22. mája (TASR) - Slovenská reprezentantka Denisa Hurban Baránková skončila v olympijskom luku jednotlivkýň na ME v terčovej lukostreľbe v tureckej Antalyi na šiestej priečke. Získala tak pre Slovensko miestenku v tejto kategórii na budúcoročné Európske hry, ktoré takisto budú na tureckej pôde v Istanbule.
Dvojnásobná olympionička Hurban Baránková po 58. priečke z nevydarenej kvalifikácie dosiahla v elimináciách štyri víťazstvá. K dvom štvrtkovým pridala rovnaký počet v piatok. „V kvalifikácii sa mi nestrieľalo veľmi dobre, naozaj som v nej bojovala so všetkým možným. V elimináciách som sa však prebojovala do top osmičky, čo bol aj môj základný cieľ, jeho splnenie ma veľmi teší,“ skonštatovala Hurban Baránková pre portál slz.sk.
Dvadsaťštyriročná členka Lukostreleckého klubu Bratislava najprv v 1/16-finále vyradila domácu Gizem Özkanovú nasadenú ako dvadsiatu tretiu 7:3 na setové body a v osemfinále zdolala Triinu Lilienthalovú z Estónska 6:4. Vo štvrťfinále potom sľubne vzdorovala španielskej obhajkyni striebra z Essenu 2024 Elii Canalesovej, dvojke „pavúka“ vyraďovačky, napokon však prehrala 3:7. „Škoda toho posledného zápasu. Nevyšli mi v ňom dva sety a stálo ma to body z nich. Celkovo som však veľmi spokojná s tým, ako som na šampionáte dopadla,“ povedala víťazka terénnej lukostreľby z vlaňajších augustových Svetových hier v čínskom Čcheng-tu.
Matúš Durný ml. v osemfinále kladkového luku mužov podľahol Turkovi Amircanovi Haneyovi, päťke nasadenia na základe výsledkov utorňajšej kvalifikácie, 144:149 na kumulované skóre z piatich sérií po troch šípoch. „Súper bol lepší, nemal som naňho,“ priznal 39-ročný Durný ml. a dodal: „Nemám sa na seba príliš za čo hnevať. Celkovo dúfam, že ma ešte čakajú vydarenejšie súťaže, ako bola táto. Budem ďalej pracovať a skúsim sa poučiť z chýb, ktoré som urobil. Azda to bude lepšie.“
Obaja premožitelia Slovákov – Canalesová aj Haney – napokon postúpili až do víkendových finále svojich kategórií.
