Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
< sekcia Šport

Hurban Baránková podstúpila operáciu ruky

.
Na snímke slovenská lukostreľkyňa Denisa Hurban Baránková. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Dvojnásobnej olympioničke odstránili výrastok zo zápästia pravej ruky.

Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa Denisa Hurban Baránková podstúpila operáciu ruky. Od súťažného diania by však nemala pauzovať dlhšie ako do konca roka.

Dvojnásobnej olympioničke odstránili výrastok zo zápästia pravej ruky. „Z problémového miesta mi zosekali všetko, čo bolo treba. Našťastie, vôbec sa to netýkalo mäkkých tkanív, čo by v zmysle termínu návratu a budúcej športovej funkčnosti bolo horšie. Predpoklad je, že do mesiaca by som sa mala dať dokopy. Ak to pôjde podľa očakávaní, rekonvalescencia naozaj nebude dlhá,“ uviedla Hurban Baránková pre oficiálnu stránku Slovenského lukostreleckého zväzu (SLZ).

Dvadsaťštyriročná reprezentantka tak bude s najväčšou pravdepodobnosťou v poriadku do halových ME, ktoré sa uskutočnia v druhej polovici februára v bulharskom Plovdive. „Hľadali sme termín, v ktorom by bolo najvhodnejšie absolvovať operáciu. Oželiem druhé kolo Indoor World Series tento týždeň v luxemburskom Strassene. Chýbať budem aj na IWS v januárovom francúzskom Nimes, ale v tomto prípade zo študijných dôvodov,“ dodala Hurban Baránková.
.

Neprehliadnite

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna