Hurikán Bratislava sa po výhre nad AS Trenčín odlepil z dna tabuľky
VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava – FBK AS Trenčín 10:4 (2:2, 4:0, 4:2).
Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) – Dlhodobo posledný tím tabuľky vo florbalovej Extralige mužov bratislavský Hurikán dokázal doma v dueli 21. kola zdolať AS Trenčín 10:4 a odlepil sa z dna tabuľky, kam padol bratislavský Capitol po prehre 6:8 so žilinskými „kobylkami“.
Extraliga mužov – 21. kolo
sobota 21. februára:
VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava – FBK AS Trenčín 10:4 (2:2, 4:0, 4:2)
Góly: 20. Lacko Ján (Baksay Jakub), 20. Baksay Jakub (Lacko Ján), 22. Pollák Lukáš (Lupták Adam), 29. Lupták Adam (Tvrdý Tomáš), 33. Lacko Ján (Bednárik Dominik), 38. Baksay Jakub, 44. Baksay Jakub (Bednárik Dominik), 51. Baksay Jakub (Bednárik Dominik), 52. Bednárik Dominik (Baksay Jakub), 57. Lacko Ján (Baksay Jakub) – 15. Oriešek Marek (Bielik Timotej), 20. Jaššo František, 43. Oriešek Marek
DTF team Detva Joxers – FBK Nižná 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)
Góly: 17. Kamenský František (Patráš Jozef), 20. Patráš Jozef (Masár Peter), 53. Kulich Vladimír (Strelec Andrej) – 1. Reguly Tomáš (Latka Martin), 20. Laštík Lukáš (Reguly Tomáš), 23. Mačňák Marián (Latka Martin), 46. Šangala Martin (Santer Martin)
FaBK ATU Košice – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 4:8 (2:2, 2:3, 0:3)
Góly: 3. Kubík Richard (Štupák Matúš), 9. Kubík Richard (Kender Matej), 35. Pázsiczký Marek (Kubík Richard), 38. Pázsiczký Marek (Štupák Matúš) – 10. Morávek Samuel (Kopecký Tomáš), 16. Kusenda Ondrej (Kopecký Tomáš), 24. Nehila Peter (Nôta Lukáš), 30. Nehila Peter (Nôta Lukáš), 33. Lelák Richard (Steller Peter), 41. Kušnárik Martin (Nôta Lukáš), 60. Nôta Lukáš (Kusenda Ondrej), 60. Kusenda Ondrej (Gažík Ondrej)
1. FBC Trenčín – Tsunami Záhorská Bystrica 10:8 (1:3, 1:2, 8:3)
Góly: 15. Amrich Michal (Rantala Juho), 31. Baránek Daniel (Záborský Branislav), 46. Bulejčík Tomáš (Kvasnica Tomáš), 48. Rantala Juho (Bulejčík Tomáš), 50. Robota Maroš (Habánek Boris), 54. Rantala Juho (Kvasnica Tomáš), 54. Kvasnica Tomáš, 56. Habánek Boris (Amrich Michal), 60. Bulejčík Tomáš (Kvasnica Tomáš), 60. Kvasnica Tomáš – 2. Kupec Martin (Chochol Oliver), 7. Krajčír Roman (Hervay Adam), 19. Banga Peter (Šifra Michal), 37. Kešelák Mojmír (Bujna Michal), 40. Prokop Filip (Kupec Martin), 42. Bujna Michal (Šifra Michal), 50. Banga Peter (Kovaľ Maroš), 52. Banga Peter (Kovaľ Maroš)
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – TEMPISH CAPITOL Floorball Club 8:6 (5:1, 2:2, 1:3)
Góly: 8. Melega Denis (Sabol Adam), 8. Zajac Samuel (Noga Matej), 13. Škvarna Jakub (Imrišík Lukáš), 16. Sabol Adam (Melega Denis), 17. Cvacho Richard (Škavrna Jakub), 24. Cvacho Richard (Koščo Marek), 37. Vrábel Andrej (Matejička Jakub), 46. Melega Denis (Imrišík Lukáš) – 3. Beriac Teodor (Szombath Oliver), 27. Bujaki Martin (Szombath Oliver), 39. Szombath Oliver (Bujaki Martin), 42. Beriac Teodor (Szombath Oliver), 43. Lauko Martin (Dluhoš Richard), 51. Beriac Teodor (Dluhoš Richard)
Snipers Bratislava – FK Florko Košice 13:4 (3:3, 5:0, 5:1)
Góly: 17. Pacek Marek (Ponomarenko Bohdan), 18. Marioth Matej (Pacek Marek), 20. Nyitray Samuel (Sedliak Matej), 28. Nyitray Samuel (Vránek Richard), 29. Marioth Matej (Pacek Marek), 32. Pacek Marek (Ščasný Filip), 33. Filípek Dominik (Sedliak Matej), 38. Ponomarenko Bohdan, 42. Ščasný Filip (Pacek Marek), 45. Pacek Marek (Marioth Matej), 46. Nyitray Samuel (Filípek Dominik), 51. Fronc Jakub (Ponomarenko Bohdan), 56. Pacek Marek (Lacika Ján) – 6. Skuban Bruno (Blaško Jakub), 9. Čekan Jakub (Pelegrin Patrik), 13. Fronc Jakub (vlastný), 56. Králik Viktor (Pelegrin Patrik)
