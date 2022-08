Hurkacz a Rubľov postúpili do 2. kola dvojhry na US Open

muži - dvojhra - 1. kolo:



Hubert Hurkacz (Poľ.-8) - Oscar Otte (Nem.) 6:4, 6:2, 6:4

Andrej Rubľov (Rus.-9) - Laslo Djere (Srb.) 7:6 (5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4

Miomir Kecmanovič (Srb.-32) - Learner Tien (USA) 3:6, 6.1, 6:3, 6:3

Kwon Soon Woo (Kór. rep.) - Fernando Verdasco (Šp.) 6:2, 6:7 (4), 6:3, 6:3

Marin Čilič (chor.-15) - Maximilian Marterer (Nem.) 6:3, 6:2, 7:5

Christopher Eubanks (USA) - Pedro Martinez (Šp.) 7:5, 6:3, 7:6 (3)

Jenson Brooksby (USA) - Dušan Lajovič (Srb.) 6:2, 6:0, 3:0 -skreč

Gijs Brouwer (Hol.) - Adrian Mannarino (Fr.), 6:3, 6:4, 6:4

Jannik Sinner (Tal.-11) - Daniel Altmaier (Nem.) 5:7, 6:2, 6:1, 3:6, 6:1

Borna Čorič (Chor.-25) - Enzo Couacaud (Fr.) 6:2, 7:6 (5), 3:6, 4:6, 7:5





New York 31. augusta (TASR) - Poľský tenista Hubert Hurkacz postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole zdolal ako nasadená osmička Nemca Oscara Otteho 6:4, 6:2, 6:4. Ďalej ide aj deviaty nasadený Rus Andrej Rubľov po päťsetovom triumfe 7:6 (5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4 nad Srbom Laslom Djerem.